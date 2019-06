Zwemmen, fietsen en hardlopen bij RTV Oost!

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni wordt in Holten editie 35 van de Internationale Triathlon georganiseerd. Zwemmen in de Domelaar, fietsen over de Holterberg en finishen in sfeervol Holten. TV Oost zendt een special uit op zaterdag 29 juni om 19.25 en 21.25 uur met daarin een samenvatting van de elitewedstrijden, het Holtens kampioenschap en natuurlijk volop sfeer.

Ruim 2000 sporters nemen deel uit 33 verschillende landen. Er wordt gezwommen in de Domelaar, gefietst op en rond de Holterberg en gelopen door sfeervol Holten. Voor de recreatieve deelnemers en publiek is er een sportief en feestelijk programma in Holten.

Naast de atleten volgen we de strijd om het Holtens Kampioenschap. Daniel Godinho Veiga is verslaggever bij de finish, het sfeerverslag komt van Bart Kieft.

Kijken dus, zaterdag 29 juni om 19.25 en 21.25 uur bij RTV Oost! De uitzending wordt herhaald op zondag 30 juni om 08.25 uur. De uitzending is ook live te volgen via rtvoost.nl of in de app. Een samenvatting van de special zie je zondagavond om 20.20 uur in de Oosttribune.