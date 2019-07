Houden de wolven zich rustig? Minder aanvallen op schapen

Even de cijfers op een rijtje: BIJ12 kreeg in de eerste helft van vorig jaar 42 meldingen binnen. Bij 33 meldingen - waarvan negen uit Overijssel - bleek het, op basis van onder meer DNA, inderdaad om een wolf te gaan. Daarbij werden 141 schapen gedood, waarvan 31 schapen in onze provincie.

In de eerste helft van dit jaar zijn tien meldingen gedaan, waarbij bij zeven meldingen - vijf in Overijssel - is vastgesteld dat het om een wolf ging. In Overijssel ging het om 27 dode schapen. Bij de twee andere meldingen, beiden uit Drenthe, gaat het om dertien schapen.

Minder zwervers

Het is bekend dat jonge wolven die de roedel hebben verlaten en gaan zwerven om hun eigen territorium te zoeken, vaak schapen als een snelle hap beschouwen. Betekent dat, nu er minder meldingen zijn geweest, dat er dus minder zwervende wolven in Nederland zijn geweest? Hugh Jansman, wolvendeskundige van Wageningen Environmental Research, bevestigt dat.

"In de maanden november tot januari van afgelopen winter zijn er twee zwervende wolven gesignaleerd. Een van die twee is de vader van de roedel die nu op de Veluwe is gevestigd. In de maanden februari tot april zijn er opnieuw twee zwervers geweest (vier in totaal dus, red.) In de maanden januari tot en met april van vorig jaar waren dat er zes."





Niet alleen het aantal zwervende wolven is lager, ook de tijd die ze doorbrengen in Nederland is korter zegt Jansman. "Je ziet dat ze nu één of twee weken hier zijn geweest en vervolgens terugkeerden uit beeld raakten of zich hebben gevestigd. Vorig jaar waren ze veel langer in Nederland aan het zwerven." Zolang wolven zwerven, weten ze minder goed waar het wild zich bevindt en blijven schapen een gemakkelijkere bron van voedsel. Een kortere periode van zwerven, betekent dus ook minder noodzaak om op zoek te gaan naar die snelle hap.

Jansman gaat er overigens niet van uit dat boeren minder genegen zijn een aanval op hun schapen te melden, ondanks de onvrede die er bij enkele schapenhouders is over de hoogte van de financiële tegemoetkoming en alle poespas rond de terugkeer van de wolf.

Drukte

Met het groeiende aantal roedels langs de grens in Duitsland zou je juist verwachten dat het drukker zou worden aan onze kant van de grens. Dat lijkt dit voorjaar niet te zijn gebeurd en dat zou kunnen doordat roedels minder tijd hebben voor voortplanting. "Ze zijn bijvoorbeeld drukker met de verdediging van de grenzen van hun territorium dan met jagen. Dat kan tot gevolg hebben dat de vrouwtjes een lager gewicht hebben en daardoor jongen krijgen", zegt Jansman. "Meer wolven betekent meer onderlinge conflicten en ook minder eten per wolf, waardoor welpjes vaker de winter niet doorkomen."

Dat het in de eerste helft van dit jaar rustiger is, zegt niets over de rest van het jaar. "Jonge wolven kunnen in principe het hele jaar hun roedel verlaten en gaan zwerven", aldus Jansman. "De wegtrekperiode is vooral in het voorjaar. Als mama vruchtbaar wordt, duldt ze in principe geen dochters die ook vruchtbaar zijn. Dan gaan die vrouwtjes vanzelf weg." Maar ook in andere periodes van het jaar kunnen jonge wolven dus vertrekken.

Wild

Op de Veluwe wordt vooralsnog vastgesteld dat gevestigde wolven geen schapen eten, maar zich op wild richten. Er zijn daar sinds de vestiging van de eerste wolf, vorig jaar juli, geen schapen gedood door een wolf. Vanuit Wageningen wordt desondanks aanbevolen dat schapenhouders zorgen dat schapen en andere landbouwdieren goed beschermd worden. "Als de welpen die er nu zijn groot genoeg zijn en gaan zwerven, moeten ze niet leren dat schapen voedsel zijn."

Jansman: "Wolven leren, net als mensen, vooral door imprinting: wat ze hun ouders zien doen, doen ze zelf ook. Dus als de welpen zelf ontdekken dat schapen laaghangend fruit zijn, zullen ze dat ook doorgeven aan hun nageslacht."

Tegemoetkoming De provincies keerden vorig jaar bijna 36.000 euro aan tegemoetkoming in de schade uit voor de dode schapen. Daarmee komt het roofdier nog lang niet in de buurt van de top 10 van meest schadelijke beschermde diersoorten in Nederland. Veruit de meeste schadevergoeding wordt uitgekeerd voor schade door vier verschillende ganzen: het gaat om een bedrag van ruim twintig miljoen euro