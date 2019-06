Demonstratie bij Turks consulaat Deventer voor vrijlating Eindhovens raadslid

"Je kunt je niet voorstellen dat iemand waar je gisteren naast zat, nu Turkije niet uit mag", zegt Jannie Visscher. Ze is vice-fractievoorzitter van de SP in Eindhoven en zit al maanden naast een lege stoel in de gemeenteraad.

Volgens de demonstranten zit Memis vast vanwege uitlatingen op sociale media. "Hij heeft zich kritisch uitgelaten, daarom is hij opgepakt", zegt Harry Broekhuijs, fractievoorzitter van de SP in Overijssel. "Het zijn uitspraken die in Nederland gewoon onder vrijheid van meningsuiting vallen."

Gearresteerd in restaurant

Memis, die van Koerdische afkomst is, landde eind april met zijn gezin in Antalya. Twee dagen later werd hij in een restaurant in Antalya aangehouden, schrijft de NOS.

Na zijn aanhouding zat hij vier dagen in de cel. "Hij heeft zijn gezin met twee kinderen moeten laten gaan. Het is haast een film, je gelooft niet dat het waar is", zegt zijn SP-collega Jannie Visscher.

Familieleden

Naast raadsleden, zijn ook familieleden van Memis naar Deventer gekomen. De groep verwacht niet dat de demonstratie tot zijn vrijlating leidt. "Maar alle aandacht helpt, dus dit ook."

Het is niet bekend wanneer het proces tegen Memis begint. Volgens NOS-correspondent Lucas Waagmeester kan het proces maanden, zo niet jaren duren. Tot die tijd mag Memis het land niet uit.