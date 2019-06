Verdachte kleinzoon in 'opa-moord' Wierden moet zich donderdag voor kinderrechter verantwoorden

De kleinzoon van de 71-jarige oud-zakenman Herman Smit uit Wierden moet zich komende donderdag voor de rechter verantwoorden voor de zogenoemde 'opa-moord'. De kinderrechter in dit geval, aangezien de verdachte ten tijde van het misdrijf minderjarig was. Dat iemand volgens het jeugdstrafrecht wordt berecht, houdt echter niet in dat de straf dan ook per definitie lager uitvalt, zo benadrukt zijn advocaat Thijs Geerdink.

Herman Smit, een bekende zakenman in het lokale bedrijfsleven van Wierden, werd begin november vorig jaar in zijn woning aan de rand van Wierden door geweld van het leven beroofd. Het was een thuiszorgmedewerkster die, omdat er niet werd opengedaan, alarm sloeg. De wijkagent ontdekte vervolgens het levenloze lichaam van Smit. Bronnen wisten RTV Oost te melden dat het slachtoffer badend in een plas bloed werd gevonden.



Teckel Felix met bloed besmeurd

RTV Oost meldde kort na het misdrijf dat zich aan de vooravond van de moord een opmerkelijk incident voordeed met in de hoofdrol huisteckel Felix. Die liep op straat en toen de kleinzoon zag dat viervoeter Felix door een passerende auto dreigde te worden overreden, zou hij ervoor zijn gesprongen. Daarbij zou de kleinzoon verwondingen hebben opgelopen.



Zijn moeder, die was opgeschrikt door geschreeuw en gejank van de hond voor het huis, beschreef dit uitvoerig op Facebook. Teckel Felix lag besmeurd met bloed op straat, maar eenmaal schoongewassen bleek de hond geen enkel schrammetje te hebben opgelopen.

De volgende middag werd het ontzielde lichaam van opa gevonden. Enkele dagen later werd de kleinzoon aangehouden op verdenking van het misdrijf.

Kinderrechter

Het is de kinderrechter die zich donderdag over deze strafzaak buigt. Vandaar dat de rechtszaak achter gesloten deuren plaatsvindt.

Tweede jeugdige verdachte

Voor advocaat Thijs Geerdink is het de tweede keer in relatief korte tijd dat hij te maken krijgt met een jeugdige Overijsselse verdachte, die moord cq doodslag wordt verweten. Geerdink was namelijk ook de raadsman van Dario J., die dit voorjaar werd veroordeeld voor een fatale steekpartij in het Paasweekeinde van 2018 in Den Ham.

Dario J. was nog maar net 18 jaar. Advocaat Geerdink bepleitte daarop om J. volgens het jeugdstrafrecht te laten berechten, iets waar het Openbaar Ministerie en de rechtbank in mee gingen. Uiteindelijk werd tegen J. twee jaar celstraf en jeugd-tbs opgelegd.

Misleidende term

Volgens de raadsman is kinderrechter een wat misleidende term. "Daar moeten we niet te lichtzinnig over denken. Je hebt echt te maken met een meervoudige kamer: drie rechters dus. Alleen dan voor minderjarigen."

Achter gesloten deuren

Vooral ook omdat de rechtszaak rond de Wierdense 'opa-moord' achter gesloten deuren plaatsvindt, wil advocaat Geerdink inhoudelijk verder niet nader op de zaak ingaan. Zo doet in Wierden het verhaal de ronde dat de kleinzoon intussen een bekentenis zou hebben afgelegd voor de moord op opa.

Niet onderschatten

Wat Geerdink wel kwijt wil is dat het jeugdstrafrecht zeker niet onderschat moet worden. Zo is een minderjarige verdachte niet op voorhand per saldo 'voordeliger uit' bij een kinderrechter dan bij de 'volwassenenrechter'. "De maximale gevangenisstraf die een kinderrechter op kan leggen is twee jaar."

Jeugd-tbs

En dan is er volgens hem nog de PIJ-maatregel, zoals 'jeugd-tbs' officieel heet. "Die PIJ-maatregel, die aansluit op de celstraf, kan zeven jaar in beslag nemen. Dus wanneer een minderjarige verdachte de maximumstraf krijgt, betekent dat hij negen jaar verder is."

Wanneer gedragsonderzoekers bovendien tot de conclusie komen dat de jeugd-tbs onvoldoende effect heeft gehad, kan die alsnog in reguliere tbs worden omgezet. Advocaat Geerdink: "Dat vind ik nogal wat. Het vonnis dat de kinderrechter kan opleggen, moeten we dan ook zeker niet al te licht tegenaan kijken."