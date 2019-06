Conclusie rapport: ophoping mestgassen oorzaak van explosie stal Markelo

Boer Freek ter Weele stond nietsvermoedend mest te mixen toen hij plotseling een enorme knal hoorde. Bij de explosie ontstond een metershoge steekvlam, en de stalvloer werd weggeblazen. Er vielen 24 koeien in de mestgang.

De stal was anderhalf jaar eerder gebouwd en had een emissievrije vloer. Dat zijn betonnen platen die de onderliggende mestgang afdekken. Ter Weele vermoedde al dat de explosie is veroorzaakt door opgehoopte mestgassen.

"Blijkbaar is door het mixen een proces in gang gezet, waardoor de boel explodeerde", zei hij destijds. Uit het onderzoek blijkt dat dit kan kloppen. De boeren in de omgeving zijn gisteravond geïnformeerd. "Veel collega's maken zich ernstige zorgen. Feitelijk kan het zo weer gebeuren", zegt Ter Weele.

Ontstekingsbron onbekend

De ontstekingsbron kan een elektrisch apparaat geweest zijn, staat in het rapport. In de stalruimte stonden meerdere elektrische apparaten dicht bij de put waar mest werd gemixt. Ook werd met een trekker in de buurt van de put gereden.

In de stal vormden vrijgekomen gassen een concentratie. Omdat het vrijwel windstil was kon de concentratie methaangas zich niet verspreiden.

Milieuwinst

De Omgevingsdienst stelt dat bij het ontwerpen van maatregelen voor emissievrije vloeren alleen is gekeken naar milieuwinst. De dienst wil dat er een betere afweging komt tussen de maatregelen voor milieu en die voor de veiligheid voor mens en dier.

De uitkomsten zijn voor de gemeente Hof van Twente aanleiding om aandacht te vragen voor de gevaren van emissiearme vloeren. "We hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgeroepen om de resultaten van het onderzoek op te pakken en aanvullend onderzoek te doen", zegt wethouder Meulenkamp.

