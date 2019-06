OM eist zes jaar cel en tbs voor 'Nieuwjaarsmoord' Losser

Tegen een Losserse vrouw is zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van haar man afgelopen nieuwjaarsnacht in een huis aan de Lepelaarstraat. De twee hadden al jaren een moeizame relatie met de dodelijke steekpartij als climax.

De vrouw van Bosnische komaf zegt dat ze niet precies meer weet hoe het mes in het lichaam van haar man terecht is gekomen. Wel dat ze een worsteling hadden en dat haar man ineens grote ogen opzette en bloed overgaf. De man, een Pool, bleek in de rug gestoken. De vrouw geeft toe dat ze het mes gepakt had na de zoveelste ruzie. "Ik wilde hem uit huis."

Mes

Volgens het OM heeft de vrouw het risico aanvaard dat haar man zou kunnen overlijden door naar een mes te grijpen. "Als je ruzie hebt, kun je ook gewoon weglopen." Daarnaast was de ruzie volgens justitie al enigszins bekoeld. "De man was al naar buiten geweest. Hij kwam vervolgens terug in zijn eigen huis en trof daar zijn vrouw met een mes. Hij had het volste recht om dat mes af te willen pakken."

Ruzies

Zowel de man als de vrouw zaten die nacht stevig in de olie, terwijl hun jonge kinderen boven lagen te slapen. Dat ze dronken ruzie hadden was niet voor het eerst. De politie was er al meerdere malen aan de deur geweest, altijd middenin de nacht.

Volgens de vrouw viel de man haar altijd aan. "Hij probeerde me zelfs te wurgen." Maar omstanders schetsen een ander beeld. Het zou juist de vrouw zijn die haar man stelselmatig mishandelde.

PTSS

Gedragsdeskundigen hebben bij de vrouw PTSS geconstateerd. Mogelijk opgelopen bij de oorlog in voormalig Joegoslavië. Daarnaast heeft ze een persoonlijkheidsstoornis en een alcoholprobleem. Ze achten haar daarom minder toerekeningsvatbaar. "Dus ze moet geholpen worden", zegt het OM. Voor de doodslag op haar man eist justitie daarom zes jaar cel en moet de vrouw ter beschikking worden gesteld om haar gedragsproblemen op te kunnen lossen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.