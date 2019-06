Rita Verdonk: "Ik geef regeldruk Wmo op dit moment een 3"

Zo'n tweehonderd Wmo-consulenten worden vandaag in Zwolle bijgespijkerd op het gebied van de regels binnen de zorg. Sinds de gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor jeugdzorg en de Wmo is de regeldruk vele malen groter geworden. Rita Verdonk, sinds dit jaar Speciaal Adviseur, werkt hard aan het verminderen van die regeldruk. "Ik geef de regeldruk op dit moment een 3."

Omdat er geen duidelijke richtlijn was, zijn gemeenten vanaf 2015 met een zoektocht bezig geweest hoe de Jeugdwet en de Wmo (Wet op maatschappelijke ondersteuning) in te vullen. "Dan gaat men zelf regels verzinnen en controleren", aldus Verdonk. "En dat is precies waarom ik er ben: om te zorgen dat de regels een beetje teruggebracht worden."

Formulieren, formulieren, formulieren

Onnodig formulieren invullen. Voor iemand die niet meer beter wordt ieder jaar aan een gemeente vragen of die persoon in de zorg mag blijven. Voor dagelijkse zorghulp elke week een handtekening van de cliënt vragen. Het zijn voorbeelden van regels die prima geschrapt kunnen worden. "Ik spreek heel veel professionals", zegt Verdonk, "en het is triest om te zien hoe die mensen er onder leiden. Ze willen zorg bieden, zijn daar heel bevlogen over en dan moet je allerlei formulieren invullen en nog een keer invullen."

Een bijscholingsdag zoals in Zwolle is goed, aldus Verdonk. "Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen in de zorg, cliënten hebben vragen waar een goed antwoord van de gemeente op moet komen. Omdat het om gemeenschapsgeld gaat, moet het wel goed verantwoord worden. Bijscholen op z'n tijd lijkt me heel goed."