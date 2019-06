Het is droog in Overijssel, maar vooralsnog geen beregeningsverboden

Landelijk maakt de ANWB, die gaat over het uitbrengen van de droogtemonitor, zich nog niet heel veel zorgen. "Er stroomt nog voldoende water vanuit het buitenland onze rivieren in", aldus een woordvoerder.

Zorgelijk

Lokaler zijn de problemen groter, maar ook in Overijssel staan nog niet alle seinen op rood. "Het is zorgelijk", zegt Rob Spit, woordvoerder van waterschap Vechtstromen. "Met name in de hoger geleden gebieden in Twente en Vechtdal. In delen van die gebieden zijn we afhankelijk van regenwater."

Natuurlijk, zo erg als vorig jaar is het nog niet, maar de zomer is nog maar net begonnen. Wie om zich heen kijkt, ziet dat sloten alweer een tijdje droog staan en ook in veel beken is het waterpeil flink gezakt. Het gras in de achtertuin begint langzamerhand alweer wat te vergelen.

Vanwege die lange droge periode zijn de gevolgen deze zomer eerder merkbaar. "We zijn nu in juni op het niveau waar we vorig jaar in juli waren." Van een beregeningsverbod is echter nog geen sprake.

Landbouwgronden beregenen

Maatregelen zijn echter al wel genomen. Als in beken het water niet meer over de stuw loopt, mag het water in die beek door agrariërs niet meer gebruikt worden voor het beregenen van landbouwgronden. Dat verschilt per beek in de regio. Het peil van de Bornse beek in Borne ligt aanmerkelijk hoger dan bij andere beken het geval is. Maar dat komt omdat in die beek ook water uit de rioolwaterzuivering wordt geloosd.

"Daar loopt het water altijd over de stuw en daar mag ook water uit gehaald worden", aldus Spit. In beken waar het water niet meer over de stuw loopt, mag dat niet. Het beetje water dat je dan nog overhoudt, probeer je te behouden."

Andere beken in Twente worden zoveel mogelijk op peil gehouden met water uit het Twentekanaal of uit Duitsland. In het Vechtdal gaat het beter dan in Twente, maar ook het water in de Vecht begint te dalen. Dat wordt aangevuld met water uit de IJssel.

Scheepvaart

Problemen met de scheepvaart verwacht Spit voorlopig nog niet. "We mogen nu nog volop water inlaten, onder meer vanuit het Twentekanaal. Ik schat in dat de scheepvaart daar nog geen last van heeft."

Waterbedrijf Vitens komt intussen wel met een stevige waarschuwing. Voorzichtigheid is geboden op hete dagen, waarschuwt Vitens. Als we dat niet leren, dan hebben we over dertig jaar tientallen miljarden liters extra water nodig. En dat is er gewoonweg niet.

Drents Overijsselse Delta

Ook waterschap Drents Overijsselse Delta houdt de vinger aan de pols. Maar ook hier nog geen extra maatregelen. "Vorig jaar was natuurlijk heel extreem", stelt woordvoerder Klaas Jansen. Het is maar de vraag of dat deze zomer weer gebeurt, maar voorlopig heeft Drents Overijsselse Delta nog genoeg water in haar verzorgingsgebied. Vanuit de IJssel kan nog water worden ingelaten.

De droogte van vorig jaar heeft haar sporen nagelaten. "We houden een vinger aan de pols. We zijn kwetsbaarder.'