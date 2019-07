'Vloeibare ozon lost het CO2 probleem op'

"Ik ga de wereld redden! Het is me gelukt!" Het is het meest opvallende telefoontje wat de afgelopen maand op de redactie binnen kwam. Vol overtuiging vertelt Wolfs dat hij met zijn huidige ontwikkeling van vloeibare ozon het CO2 probleem uit de wereld gaat helpen.

"Deze vorm van ozon is niet alleen te winnen uit zuurstof, na gebruik wordt het ook weer zuurstof. Het is een volledig circulair systeem." Een ingewikkeld verhaal voor een niet-scheikundige. "Ik zal het je helemaal laten zien!" Hij vindt het op z'n Twents gezegd 'onmeunig dom' dat we hier niet eerder aan hebben gedacht.

Tekst gaat verder onder de video.

Ozongas wordt al her en der ingezet om water te zuiveren. Onder andere bij het reinigen van drinkwater. "Maar ik heb er nu een vloeistof van gemaakt, die ten eerste energie kan opslaan, die daarnaast als brandstof gebruikt kan worden en waarmee je ook nare grondvervuiling kunt laten verdwijnen. Het heeft zeker 100 toepassingen."

Wolfs klinkt als een professor met het eureka moment waar we allemaal op zitten te wachten. Maar hij is niet de eerste die iets zag in het gebruik van ozon. "Ozon werd een eeuw geleden al ingezet door zusters bij het behandelen van wonden en ook in de raketindustrie. Alleen leek toen de techniek er nog niet klaar voor. En daardoor is de kennis vervlogen." legt Wolfs uit.

Tekst gaat verder onder de foto.

In 1991 kreeg Mathieu Wolfs al een prijs voor zijn idee om ozon in te zetten. (Foto: onbekend) Fotograaf: onbekend In 1991 kreeg Mathieu Wolfs al een prijs voor zijn idee om ozon in te zetten.

Volgens Wolfs was vroeger de noodzaak kleiner. "Twintig jaar geleden vond ik het CO2-probleem complete onzin. CO2 komt uit je mond, moesten we dan allemaal stoppen met praten?" Hij heeft in 1991 een prijs gewonnen voor zijn idee om ozon te maken. "Maar het heeft me 28 jaar, twee faillissementen en een huwelijk gekost om het tot dit moment te brengen."

"Dat we de wereld kapot maken, is een feit. Ozon is een geen fossiele brandstof, die geen negatieve uitstoot heeft en altijd aanwezig blijft. Veel mensen zeggen dat het niet kan! Maar ik heb hier het bewijs!" Hij laat met een brede grijns het flesje met blauwe vloeistof zien.

"Als dit op de markt komt, verdien ik straks miljoenen! Maar ook als iemand anders het zou oppakken, dan gaan we nog met dit idee de wereld redden!" Het lijkt één van de vele ideeën die er liggen. Toch besluit ik zijn verhaal te maken. Want stel dat hij gelijk heeft. Dan winnen we allemaal.