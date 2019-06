Mogelijk aangifte van oud-lid Satudarah Enschede tegen officier van justitie wegens liegen

Het draait allemaal om een inval van politie en justitie in een huis aan de Auskamplanden in mei 2017. Die inval ging gepaard met grof geweld. Zo werd de deur uit het huis geblazen met explosieven. Het OM zegt die dag op zoek te zijn geweest naar sporen van een granaataanslag, een half jaar eerder bij hetzelfde pand.

Geschoten

Volgens de bewoner van het huis was er bij die inval ook geschoten. Dat ontkende de officier van justitie in eerste instantie. Volgens de OvJ was de binnendeur van het huis opengemaakt met een boor. De bewoner zegt met een shotgun. Op een ingelaste rechtszitting toonde hij vandaag de bijbehorende huls. Het OM gaf nu toe dat er inderdaad geschoten is, maar "met speciale munitie die niet gevaarlijk is voor omstanders".

Ook zegt de bewoner dat hij volgens het OM niet meegewerkt zou hebben met het onderzoek. "Maar ik heb agenten koffie aangeboden en zelfs de slagpin van de granaat gevonden en aan agenten gegeven. De verhalen worden door deze OVJ verdraaid."

Gevaar

De bewoner vindt verder dat het team dat de inval deed, zeer onzorgvuldig heeft gehandeld. "We hebben na die granaataanval een half jaar eerder een stalen plaat achter de deur geplaatst. Daardoor kun je niet naar binnen kijken. Het team kon dus onmogelijk weten of er iemand achter de deur stond, toen ze deur er uitbliezen. Ze hebben ons daardoor in gevaar gebracht.

Buitensporig

Bij de inval werden destijds enkele wapens in het huis gevonden. De verdediging van de bewoners wil nu dat de actie van het OM wordt gekenmerkt als 'gebruik van buitensporig geweld', om zo justitie 'niet ontvankelijk te laten verklaren'. Dan zouden de gevonden wapens onterecht verkregen bewijs zijn. Tegen drie bewoners werden onlangs straffen geëist van negen tot twaalf maanden cel.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.