Nieuwe stap voor streektaalonderwijs in het Nedersaksisch

Er wordt een leerplanwerkgroep opgericht om duidelijke afspraken te maken over Nedersaksisch op scholen. Het streven is om binnen een jaar het vak vorm te geven. Dat is het resultaat van de eerste studiedag van Levende Talen Nedersaksisch.

Ook wordt dit jaar nog een begin gemaakt met het verzamelen en inventariseren van bestaand lesmateriaal. "Als we Nedersaksisch een plek willen geven in ons onderwijs, zullen we zelf stappen richting een gezamenlijk curriculum moeten zetten", aldus Willemijn Zwart, voorzitter van Levende Talen Nedersaksisch en projectleider streektaalonderwijs voor de IJsselacademie in Zwolle.

Spelling

Een heikel punt is altijd de spelling. Die is niet in alle regio's hetzelfde. Daarom was Martin ter Denge, gespecialiseerd in verschillende spellingsystemen, te gast tijdens de studiedag. Hij benadert de bestaande discussiepunten op een hele andere manier.

Zo bedacht hij de Nieuwsaksische Schrijfwijze: een grensoverschrijdende spelling van het Nedersaksisch en Platduits. Wie, wiej, wi-j en w'j worden dan allemaal als wy gespeld, maar op eigen wijze uitgesproken.

Ook werd er door hem een oplossing voor de ao/oa-kwestie bedacht. Hij stelt voor het Scandinavische letterteken å hiervoor te gebruiken.

Nedersaksisch

Op 10 oktober 2018 werd er een convenant ondertekend waardoor het Nedersaksisch een erkende taal is geworden. De streektaal wordt gesproken van Groningen tot Twente en van Urk tot Duitsland.