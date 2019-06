En dat is geen toeval. "Prachtig om ouderen weer een glimlach op het gezicht te toveren. Ze halen verhalen van vroeg op en stralen de hele tijd", zegt Arjan Pas, voorzitter van de Vroomshoopse Oldtimer Club.

Oudjes

Wie denkt dat er op die oldtimers enkel 'oudjes' zitten, heeft het mis. "De jongste is zestien jaar oud. Iedereen die een passie voor oldtimers heeft, mag meerijden." De toer mag dan georganiseerd zijn door de Vroomshoopse club, de oldtimers en hun bestuurders komen van van heinde en ver. "Rotterdam, Brabant, Friesland, noem maar op."

Op een oude brommer moet je het leren; Vuttersrit naar ouderen Hardenberg (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Een opvallende verschijning tussen alle mannelijke bestuurders is een vrouw. "Mijn vriend zit in de oldtimers dus ik rij met hem mee. Ik voel mij niet verplicht hoor, ik vind het zelfs leuk."

"Wij springen achterop"

Plots komen er twee zingende dames aan lopen, ze zingen: "Wij springen achterop, wij springen achterop." Een van de dames, al jaren bewoonsters in verzorgingshuis De Schoutenhof, heeft er duidelijk plezier in. "Het is heel leuk om dit te zien, ze zijn erg mooi en goed onderhouden. Het haalt herinneringen van vroeger op." Toch zit een ritje op de oldtimer er niet in. "Ik heb vorige week een ongelukje gehad, dus dat komt niet goed uit."

De toer gaat ook na de tussenstop in Hardenberg verder. "Vanmiddag maken we nog een tussenstop in Gramsbergen en rijden we door naar Drenthe. En ja, de zonnebrand gaat ook mee!"