Jasper haalde elektronische vliegenmepper naar ons land: ‘Geen miljonair, wel leerzaam avontuur'

Elke zichzelf respecterende vliegen- of muggenhater heeft wel een of meerdere exemplaren thuis liggen, maar Jasper ten Berge uit Haaksbergen is er nooit miljonair mee geworden. Hij en zeven studiegenoten haalden ooit de eerste elektronische vliegenmepper naar ons land. Dezer dagen draaien ze weer overuren. "Het was in de eerste plaats een leerzaam avontuur waar ik nog heel vaak aan terugdenk."

Hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Haaksbergenaar Ten Berge (38) studeerde aan de Saxion Hogeschool Enschede toen hij en zijn jaargenoten in 2001 als studieopdracht om een eigen onderneminkje op moesten zetten.



Chinese makelij

"Een van ons was op Sint Maarten geweest en had daar in een Chinese winkel zo’n elektronische vliegenmepper gekocht. Die dingen kenden we in Nederland nog helemaal niet. Daar zagen we dus wel brood in."



Er werden duizend van die Fly Hunters ingekocht, waarna die in Nederland aan de man moesten worden gebracht. "We stonden met die spulletjes in een marktkraampje tijdens een evenement in mijn woonplaats Haaksbergen toen ik werd benaderd door een verslaggever van De Telegraaf, die ze toevallig had zien liggen."



Mediahype

De volgende dag stond er een artikel op de voorpagina van het landelijk ochtendblad. “Nou, dat hebben we geweten. De telefoon stond roodgloeiend. Bij Edwin Evers en tal van andere radioprogramma’s hebben we ons verhaal moeten doen. Het werd een regelrechte mediahype en die dingen vlogen vervolgens over de toonbank.”



Ingekocht voor een paar ‘antieke’ guldens, verkocht voor 19,95 euro. Tel uit je winst…? "Nou, niet helemaal. Want op een gegeven moment stond de Keuringsdienst van Waren op de stoep. Ze hebben dat ding getest en wat bleek? Het ampère-gehalte was net ietsje te hoog."

Duivels dilemma

Waarop de studenten voor een dilemma kwamen te staan. "We konden een terugroepactie organiseren en het apparaatje technisch aanpassen of er simpelweg mee stoppen." Het werd dat laatste. "Ook al omdat het een bestaand apparaatje was. Patenten aanvragen had zodoende geen enkele zin. We waren studenten en hadden geen enkele financiële armslag. Nu zou je dat misschien anders aanpakken, maar we hadden op dat moment nul levenservaring."

'Veel geleerd'

Intussen is een ieder zijn weg gegaan. "De een is een sportzaak begonnen, een ander is brandweerman geworden." Zelf heeft Ten Berge zich in het bedrijfsleven gestort. Hij zegt met veel genoegdoening op de studieopdracht terug te blikken. “Als ik voor mezelf spreek, heb ik enorm veel geleerd voor mijn huidige bedrijf De Oorsprong, waarmee we ons richten op de import van micro-organismen, onder meer bedoeld voor het vruchtbaar maken van grond. Ik heb aspecten van het ondernemerschap opgestoken, waar ik tot op de dag van vandaag nog veel aan heb."

"In die zin was dit dus een meer dan geslaagd project. En ja, telkens als ik zo’n elektronische vliegenmepper voorbij zie komen, denk ik even met genoegdoening en weemoed terug aan ons avontuur."