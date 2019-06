Programma: De voorbereiding van de voetbalclubs gaat beginnen

De vier Overijsselse clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie spelen zaterdag allemaal hun eerste oefenduel. De eerste die in actie komt is Heracles Almelo. Dat speelt om 14.30 uur tegen Almelose selectie. Een dag later speelt het alweer. Dan is Nordsjælland uit Denemarken de tegenstander in Bornerbroek.

Zaterdagmiddag gaat begint FC Twente de voorbereiding in Fleringen tegen Regioteam Tubbergen. Dat wordt een wedstrijd van 2x 60 minuten. Twee uur later speelt PEC Zwolle in Wijthmen tegen FC Dalfsen en weer twee uur daarna komt Go Ahead Eagles in actie tegen SV Terwolde.

Op zondag komt ook HSC'21 uit de 3e divisie voor het eerst in actie. Het speelt dan in eigen huis tegen plaatgenoot Bon Boys. De meest opvallende oefenwedstrijd is misschien wel die van Quick'20. Die ploeg krijgt vanavond landskampioen Ajax op bezoek in Oldenzaal.

Klik of tik op de clubs voor een compleet overzicht van de voorbereiding.