Verhaegh had meerdere opties: "Maar mijn gevoel bij FC Twente was meteen goed"

Verhaegh oogt fit na zijn negen seizoenen in de Bundesliga. Hij kwam zeven seizoenen uit voor Augsburg en verkaste in 2017 naar Vfl Wolfsburg. Het afgelopen seizoen kwam hij nauwelijks meer aan spelen toe. "Dat was natuurlijk minder en ook een reden om terug te keren naar Nederland", aldus Verhaegh.

Ted van Leeuwen

De verdediger had ook voor een andere club kunnen kiezen, maar kiest voor een verbintenis met Ted van Leeuwen, met wie hij samenwerkte bij AGOVV. "Maar ook mijn gevoel bij FC Twente was meteen goed. Ik weet dat er in de afgelopen jaren het nodige is gebeurd, maar ik zie Twente nog steeds als een grote club in Nederland. En ik heb er zin in om morgen te beginnen."