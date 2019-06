Praat mee: We moeten ons landelijke noodnummer niet langer bij KPN beleggen

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.



Door een storing bij KPN was er maandagmiddag een kleine vier uur lang geen telefoonverkeer mogelijk voor KPN-klanten. Hierdoor was ook noodnummer 112 niet bereikbaar.



Aanvankelijk riepen de hulpdiensten op spoedgevallen via social media te melden. Ook stuurden ze alle beschikbare hulpverleners de straat op. Na ongeveer een uur werden alternatieve telefoonnummers bekend gemaakt. Na twee uur werd in sommige regio's een NL Alert verstuurd.





De officiële oorzaak van de storing is nog niet bekend. KPN laat tegen de NOS weten 'pittig te gaan evalueren' omdat het bedrijf zelf 'ook niet trots is dat dit heeft kunnen gebeuren'. Ook minister Grapperhaus wil vanwege de storing dat de directie van KPN naar het ministerie komt voor een gesprek. Hij wil een robuuste oplossing. "Het moet niet morgen weer fout gaan", zegt Grapperhaus.



Wat vind jij? Moet de minister niet gaan kijken alternatieven voor KPN? Of moet er juist gekeken worden naar een beter back-upsysteem? Laat het weten door te reageren, hier of op Facebook. Of stuur een audioberichtje via WhatsApp op 06 - 570 33 333. Mits er geen storing is natuurlijk.