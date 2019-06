Brand bij afvalverwerker Twence ontstaan door kortsluiting in ventilator

De brand die 26 mei woedde bij afvalverwerker Twence in Hengelo is waarschijnlijk door kortsluiting in een ventilator ontstaan. Dat zegt Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van GroenLinks-Statenlid Robert Jansen. De brand woedde in de composteerinstallatie van Twence.

Het was de tweede grote brand in een jaar tijd bij het bedrijf. De twee branden staan los van elkaar, aldus GS. De eerste brand, op 30 juni 2018, was spontaan ontstaan op een tijdelijke stort.

Jansen stelde vragen omdat hij - en anderen - zich zorgen maken over de branden. Volgens GS zijn er de afgelopen tien jaar 31 branden geweest bij Twence. De laatste brand in mei heeft volgens de Veiligheidsregio geen bijzondere gezondheidsriciso's veroorzaakt, omdat dat bij een brand met groente-, fruit- en tuinafval over het algemeen niet aan de orde is. Dat is ook bevestigd door het RIVM.