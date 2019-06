Raalter bouwer van koelsystemen Oxycom genomineerd als 'Nationaal Icoon'

Oxycom Fresh Air in Raalte is een van de tien genomineerden voor de titel Nationaal Icoon. De titel wordt driejaarlijks toegekend aan bedrijven met baanbrekende innovaties waar Nederland in de toekomst de wereld mee kan veranderen.

Hans Reinders, directeur-eigenaar van Oxycom is blij met de nominatie. "We beschouwen het als een enorme eer dat onze producten voor natuurlijke luchtbeheersing in gebouwen op deze manier worden gewaardeerd."

Hoe warmer het is, hoe meer ze zich bij Oxycom in Raalte in de handen wrijven. Oxycom Fresh Air ontwikkelt luchtbehandelingssystemen op basis van een zelf ontwikkelde koelingstechnologie. De producten maken gebruik van waterverdamping om een 'schoon, natuurlijk en comfortabel klimaat' in grote gebouwen te beheersen.

De systemen zijn in staat om het energieverbruik in gebouwen en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Volgens Reinders zijn ze tot tachtig procent energiezuiniger dan traditionele airco’s.

Wereldwijd actief

Oxycom is met name actief in het Midden-Oosten en Europa. Reinders: "We hebben al een behoorlijke naam opgebouwd in gebieden waar het heel heet is, zoals Dubai en Saoedi-Arabië. Maar de zomer van 2018 liet duidelijk zien dat de behoefte aan onze installaties dichterbij ook alleen maar toeneemt. Ook hier in Nederland voorzien onze producten al talloze fabriekshallen en andere utiliteitsgebouwen van frisse, schone lucht."

Nationaal Icoon

De uitvinding van Bluetooth. De bouw van de Deltawerken. Nationale Iconen hebben de potentie van deze klasse te worden. De verkiezing van de Nationale Iconen onderstreept de Nederlandse ambities om als Europees innovatieleider toonaangevend te blijven.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn de initiatiefnemers van de wedstrijd. De winnaars van 2019 worden in september bekendgemaakt.