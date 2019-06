Wietverdachte: "Een politieagent was betrokken bij de kwekerij"

Een Almelose vermeende wietkweker zegt dat hij door een Turkse criminele groepering is gedwongen een hennepkwekerij in zijn werkplaats toe te staan. "Bij die groep was ook altijd een politieagent", zegt de Almeloër. Het is pikante informatie over de politie, die vandaag naar buiten kwam tijdens de rechtszaak.

In de Wierdense timmerwerkplaats van de Almeloër vond de politie in mei 2016 een flinke kwekerij met duizend hennepplanten. De planten stonden in een afgetimmerd gedeelte van de werkplaats aan de Bedrijvenstraat. De Almeloër huurde het pand en zegt dat hij het wandje eerder dat jaar had geplaatst om spullen van zijn vriendin stofvrij op te slaan. "Mijn werkzaamheden met hout veroorzaken veel stof. "

Pistool tegen hoofd

Bij de politie heeft de Almeloër gezegd dat hij sinds maart 2016 werd bedreigd en gedwongen om een hennepkwekerij in zijn bedrijfsruimte toe te staan. Hij kreeg naar eigen zeggen een pistool tegen zijn hoofd gezet. Ook wisten ze 'waar hij woonde' en werd 'ie vernederd. Maar hij wilde bij de politie niet zeggen om welke mensen het ging. "Het waren doorgewinterde criminelen. Ik wilde niet dat ze me gingen pakken, omdat ik ze erbij had gelapt."

Vandaag vertelde hij in de rechtszaak toch iets meer over de groep die hem zou hebben gedwongen een hennepkwekerij toe te staan. "Het was een groep Turkse mannen. Telkens in een andere samenstelling, meestal een man of vier. Vaak was er een politie-agent bij. Die had z'n uniform aan. Ook hij was volgens mij van Turkse komaf. Van de mannen weet ik wel voornamen, maar die vertel ik niet. Ik ben te bang dat ze me pakken." Hij zegt dat hij de mannen zou herkennen op foto, maar hij gaat niet naar de politie om dat te doen.

Nieuwstraatkwartier

Er is een opvallende gelijkenis met de zaak tegen verdachten van een vermeende wietbende uit Almelo die afgelopen najaar werd opgepakt in het Nieuwstraatkwartier. Ook daar gaat het veelal om Turkse verdachten, die er volgens het OM niet voor terugdeinsden om geweld te gebruiken. Zo propten ze volgens justitie al eens een doorgeladen pistool in de mond van een persoon die hen belazerd zou hebben. Ook maakte die bende gebruik van foute agenten, aldus het OM.

De Almeloër die vandaag terechtstond vertelde dat hij iedere woensdagavond de hennepgroep ergens moest oppikken met zijn transportbus. "Ik bracht ze dan naar de bedrijfshal. Op die avonden hoorde ik dan waar ik ze de week erna moest oppikken." Volgens de Almeloër heeft hij dit enkele weken zo gedaan en was er nog niet geoogst in de kwekerij. "Ik zou 3500 euro per oogst meekrijgen, maar die heb ik nooit gehad."

Pollen

Justitie gaat ervan uit dat er wel eerder geoogst is in de kwekerij. "Op het grondzeil zijn oude resten van hennep gevonden, waren de potten waar de planten inzaten al eerder gebuikt en er lagen hennepresten in de transportbus", zegt de officier van justitie. "Daarnaast zijn er op het plafond van die bus pollen gevonden van hennepplanten. Er is dus wiet vervoerd in die bus."

Het OM heeft tegen de Almeloër 180 uur werkstraf geëist. Ook moet hij van justitie een kleine 80.000 euro betalen, die hij aan de kwekerij zou hebben verdiend. De rechtbank doet op een later moment uitspraak.