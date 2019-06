Cijfers CBS: Aantal zelfdodingen in Overijssel gestegen

In tegenstelling tot de de landelijke cijfers, is het aantal zelfdodingen in Overijssel vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2018 beroofden 114 mensen in Overijssel zichzelf van het leven, in 2017 waren dat er 102. Procentueel gezien is Overijssel niet de provincie waar de meeste zelfdodingen zijn, dat is de provincie Zeeland. In Flevoland waren in 2018 procentueel de minste zelfdodingen te betreuren.

De afgelopen jaren steeg het aantal in Overijssel, van 91 in 2010 tot 114 in 2018. In de jaren '80 lag het aantal zelfdodingen nog hoger, meldt het CBS. Uit de landelijke cijfers blijkt ook dat het aantal jongeren dat zelfmoord pleegde, is gedaald. Of dat ook voor Overijssel geldt, is niet bekend.





Heb jij zelf hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl