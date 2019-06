Justitie: Vermeende bruiloftsschutter al eerder betrokken bij moordpoging

De hoofdverdachte van de schietpartij op een Turkse bruiloft begin februari in Beckum, wordt ook verdacht van een andere moordpoging. Dat werd bekend op een voorbereidende rechtszitting tegen de Almelose verdachte. Hij zou vorig jaar juni in zijn woonplaats ook al een man hebben beschoten.

Het slachtoffer was een toenmalige inwoner van Delden, die nu in Hengelo woont. Hij werd aan de Bornebroeksestraat in zijn buik en rug geschoten, maar overleefde de aanslag wel. De politie wist destijds geen verdachten op te pakken. Het slachtoffer heeft de Almeloër aangewezen als dader. Ook hebben informanten verklaard dat hij de schutter zou zijn geweest. Tenslotte is hij op camerabeelden te zien.

Meerdere gewonden

De 22-jarige man die volgens het OM op de bruiloft in Zalencentrum Beckum Palace heeft geschoten, werd halverwege maart opgepakt. Tot dat moment was hij voortvluchtig. Zijn naam en foto waren door de politie verspreid. Bij de schietpartij raakten drie bruiloftsgasten gewond, onder wie een 70-jarige vrouw. Zij werd in haar buik geraakt. De andere twee kregen kogels in hun been en rug.