Justitie: vermeende bruiloftsschutter al eerder betrokken bij moordpoging

De hoofdverdachte van de schietpartij op een Turkse bruiloft begin februari in Beckum, wordt ook verdacht van een andere moordpoging. Dat werd bekend op een voorbereidende rechtszitting tegen de Almelose verdachte. Hij zou vorig jaar juni in zijn woonplaats ook al een man hebben beschoten.

Het slachtoffer was een toenmalige inwoner van Delden, die nu in Hengelo woont. Hij werd aan de Bornerbroeksestraat in zijn buik en rug geschoten, maar overleefde de aanslag wel. De politie wist destijds geen verdachten op te pakken. Het slachtoffer heeft de Almeloër aangewezen als dader. Ook hebben informanten verklaard dat hij de schutter zou zijn geweest. Tenslotte is hij op camerabeelden te zien.

Meerdere gewonden

De 22-jarige man die volgens het OM op de bruiloft in Zalencentrum Beckum Palace heeft geschoten, werd halverwege maart opgepakt. Tot dat moment was hij voortvluchtig. Zijn naam en foto waren door de politie verspreid. Bij de schietpartij raakten drie bruiloftsgasten gewond, onder wie een 70-jarige vrouw. Zij werd in haar buik geraakt. De andere twee kregen kogels in hun been en rug.

Nekklem

Volgens de raadsman van de verdachte Almeloër werd zijn cliënt op de bruiloft belaagd door verschillende feestgangers. Zo zou hij een nekklem hebben gehad van één van de latere slachtoffers. "Hij heeft geschoten uit noodweer", zegt de advocaat. "Hij liep risico om zelf ook gewond te raken." Volgens de raadsman heeft de Almeloër drie keer op de vloer geschoten. Ook buiten het zalencentrum heeft hij het pistool nog afgevuurd. "Een aantal keren in de lucht om zijn belagers af te schrikken. Die kwamen achter hem aan."

Geplande actie

Maar het OM zegt dat er geen sprake was van een noodweersituatie, maar eerder van een vooropgezet plan. "De auto van verdachte stond met draaiende motor voor de deur te wachten. Daarnaast zegt de verdachte dat hij tijdens de ruzie maar één hand vrij had, maar hoe heeft hij dan het wapen doorgeladen? Of had hij het pistool op voorhand doorgeladen, want dat zou echt getuigen van een plan." De officier vervolgt: "Daarnaast liepen er verschillende kinderen en andere gasten rond. Die heeft hij allemaal in gevaar gebracht."

Kille afrekening

Ook over de eerdere moorpoging in Almelo is de officier helder: "Het slachtoffer heeft hem destijds herkend en direct zijn naam aan de politie doorgegeven." Beide mannen kenden elkaar uit het drugscircuit. "Daarnaast is de vluchtroute met camerabeelden compleet afgetimmerd." Op de beelden is de vermeende schutter te zien met drie anderen. Volgens de officier was het schietincident bij de Bornebroeksestraat een kille afrekening, "het is meer geluk dan wijsheid dat het slachtoffer het heeft overleefd."

Ondergedoken

Na de schietpartij in Almelo is de vermeende schutter ondergedoken in Turkije, zegt het OM. "Hij dook pas weer op bij de schietpartij op de bruiloft in Beckum." De verdachte wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor psychisch onderzoek. De rechtszaak gaat halverwege september weer verder.