Laatste hobbel voor nieuwe moskee in Enschede is in zicht

De Raad van State besloot eind vorig jaar dat er extra onderzoek gedaan moest worden, waardoor het proces rond de komst van de moskee aan de Kuipersdijk opnieuw vertraging opliep. Na bezwaren oordeelde de Raad van State dat het onderzoek niet goed onderbouwd was.

De komst van de moskee aan de Kuipersdijk in Enschede heeft de afgelopen jaren veel commotie veroorzaakt, landelijke extreem-rechtse actiegroepen protesteerden tegen de komst met varkensbloed, kruizen, spandoeken en demonstraties. In het voortraject maakte de buurt zich vooral zorgen over geluidsoverlast van de oproep tot gebed.

Raad akkoord

Politiek gezien ging de kogel al door de kerk in oktober 2017, de gemeenteraad stemde toen inhoudelijk in met de plannen voor de moskee. De bezwaren die geleid hebben tot de uitspraak van de Raad van State komen vanuit de hoek van bouwmarkt Praxis en supermarkt Nettorama die even verderop zitten. Die hebben bezwaar gemaakt tegen het onderzoek naar de verkeersstromen.

Ontwerp voor nieuwe moskee in Enschede (Foto: Gemeente Enschede)

Volgens de Raad van State heeft de gemeente niet duidelijk gemaakt hoeveel extra verkeer de moskee zal veroorzaken. In het grote moskeecomplex worden veel mensen verwacht, omdat er ook ruimte wordt gecreëerd voor conferenties, detailhandel en horeca. De gemeenteraad van Enschede is nu aan zet om het aangepaste bestemmingsplan, met aanvullend verkeersonderzoek vast te stellen. Het aanvullend verkeersonderzoek toont volgens de gemeente aan dat de wegen rond de moskee de grotere verkeersdrukte aankunnen.

Verkeersdrukte door komst bouwmarkt

Bouwmarkt Praxis, supermarkt Nettorama en een buurtbewoonster wezen de Raad op toekomstige verkeersproblemen rond de moskee. Praxis wees daarbij ook op de toename van verkeer die zal ontstaan als bouwmarkt Hornbach een plek aan de Kuipersdijk krijgt. Het vermoeden bestaat dat vooral daarom geprocedeerd wordt tegen de verkeersplannen rondom de moskee, middenstanders zitten niet te wachten op de komst van bouwmarkt Hornbach.

In oktober 2017, na het inhoudelijke besluit van de gemeenteraad, verwachtten de initiatiefnemers van de moskee in 2022 de deuren te kunnen openen. Of dat door de juridische beslommeringen nog gaat lukken, is niet bekend. Na het vaststellen van het aangepaste bestemmingsplan moet de Raad van State definitief uitspraak doen, als die uitspraak positief is, staat niets de komst van de moskee nog in de weg.