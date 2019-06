Een van de pareltjes van Overijssel: Het Bostheater in Ommen

Team Expeditie Oost is onder de indruk en spreekt een aantal bevlogen vrijwilligers. "Toen ik 12,5 jaar geleden bestuurslid werd, had ik een droom. Komende zondag komt mijn droom uit! De Dijk komt optreden in ons Bostheater", aldus Ria Kroon uit Ommen.

Jan Steen & Ria Kroon (Foto: Gerard Hellwich)

Handen uit de mouwen

"Dat geeft wel aan hoeveel werk we met zijn allen hebben gestoken in de ontwikkeling van dit theater. Sinds 1951 ligt het hier en wijlen burgemeester Ten Oever heeft het 12,5 jaar geleden nieuw leven in geblazen", aldus Jan Steen, een van de vrijwilligers.

Het Bostheater Ommen: Groot geworden door de inzet van de vrijwilligers (Foto: Gerard Hellwich)

'Laagdrempelig blijven'

"We hebben hier van alles wat, maar willen vooral laagdrempelig blijven. In het voor- en najaar hebben we voorstellingen waar de bezoekers voor moeten betalen. In de zomer hebben we voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Komende week staat Johan Derksen nog op het programma en zondag zoals gezegd De Dijk. Volop genieten weer deze week. Maar ook aan de bak, wat betreft werk", grapt Jan.