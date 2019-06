Kwetsbare jongeren ontdekken talenten in stadion Heracles Almelo

Beurs Soweco in Heracles Almelo (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Zo'n honderdtwintig jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt zijn vandaag bij elkaar tijdens de bedrijvenbeurs in Almelo. Tijdens deze dag in het stadion van Heracles Almelo ontdekken jongeren hoe zij hun talenten kunnen ontdekken en inzetten, al tijdens hun opleiding en zodra ze van school zijn.

Op de beurs, georganiseerd door Extend van sociale werkvoorziening Soweco, staan dertien bedrijven. Het doel van de dag is om jongeren enthousiast te maken door ze kennis te laten maken met diverse werksoorten en passende bedrijven en zo toekomstmogelijkheden te bieden.

De dag begon met het invullen van een vragenlijst waarmee de jongeren prijzen kunnen winnen. Door filmpjes te bekijken en door bij de bedrijven langs te gaan en vragen te stellen, konden deelnemers de antwoorden vinden.

Na de lunch worden de jongeren in groepen verdeeld. De ene helft krijgt een rondleiding door het stadion, de andere groep gaat spelletjes spelen op het veld. Rond drie uur volgt de prijsuitreiking.



Kwetsbare groep

“Er is nog altijd een kwetsbare groep jongeren die om allerlei redenen nog niet of soms moeilijk de aansluiting kan vinden met de arbeidsmarkt. Nog te vaak zitten jongeren thuis met alle gevolgen van dien. Om dit probleem voor te zijn, hebben we zeer intensief contact met de scholen", legt Joep Dikmans, manager detachering en talentontwikkeling, uit.

"De leerlingen die moeite hebben om een bedrijf te vinden of nog niet helemaal toe zijn aan een betaalde baan, worden door ons begeleid door onder andere het bieden van structuur en werkervaring in een veilige omgeving. Ons netwerk van honderden werkgevers staat tot hun beschikking op het moment dat ze toe zijn aan een baan. Maar daar houdt het niet op. Onze jobcoaches blijven betrokken en zorgen voor een doorontwikkeling, waardoor een baan duurzaam wordt met het perspectief om te groeien. En als het even niet lukt, dan gaan we gewoon op zoek naar een nieuwe baan.”