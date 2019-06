Opa en oma hebben 15 jaar na moord en ontvoering nog steeds warme band met onheilsplek Twente

De spraakmakende moord annex kidnap hield ons land destijds massaal in z’n greep. Kapster Marisse van der Burg werd begin augustus 2004 door haar stalkende ex Hasen Aksema in haar woning in Goor op grove wijze van het leven beroofd. Aksema ontvoerde Isra vervolgens naar zijn vaderland Libië. Twee jaar later werd hij bij verstek tot levenslang veroordeeld. Sindsdien loopt er een internationaal opsporingsbevel tegen hem.



Tekst gaat verder onder foto

Hasen Aksema kreeg levenslang voor moord en ontvoering en wordt sindsdien internationaal gezocht (Foto: RTV Oost)

Isra was nog maar net drie jaar ten tijde van de ontvoering. Deze zomer, in augustus, wordt ze achttien, voor de Nederlandse wet dus volwassen. Theoretisch gezien zou dat nieuwe mogelijkheden bieden dat ze terug kan keren naar haar Nederlandse roots.



Maar grootouders Ger en Clary koesteren weinig illusies. In een land als Libië is immers niets vanzelfsprekend. Bovendien, ze gaan er vanuit dat Isra intussen volledig is ingeburgerd en het is zelfs nog maar de vraag is of ze de Nederlandse taal nog machtig is.



Oorlogsgebied

"Nee, we hebben geen flauw idee hoe het nu met haar gaat", zegt Ger van der Burg. "Het is daar oorlogsgebied. Misschien zijn ze wel gevlucht. Wie zal het zeggen?"



Tekst gaat verder onder foto



Isra, drie jaar oud, toen ze naar Libië werd ontvoerd (Foto: RTV Oost)

Speciale Facebookpagina

Enkele jaren geleden werd vanuit Nederland een speciale Facebookpagina voor Isra opgezet: een soort oproep aan haar. Omdat werd verondersteld dat het blonde meisje op een gegeven moment via internet wellicht zelf op onderzoek zou gaan naar haar afkomst. "Of het wat heeft opgeleverd? Geen idee. We hebben er nooit iets over vernomen. Maar inderdaad, als die Facebookpagina wel wat had opgeleverd, ga ik er vanuit dat wij als eersten zouden zijn gebeld..."



'Twente is er altijd bij'

Nog dagelijks worden Ger en Clary aan de tragedie uit 2004 herinnerd. "En denken we er zelf niet aan, dan zijn er wel anderen die ons eraan herinneren. Opvallend is dat – zodra er iets gebeurt via bijvoorbeeld de sociale media - we steevast reacties en vooral steunbetuigingen vanuit Twente krijgen. Twente is er eigenlijk altijd bij. Het zal die noaberschap wel zijn. Daar zijn ze daar behoorlijk fanatiek in."



Terug naar Goor

Komend weekeinde keren Ger en Clary terug naar Twente. Om de school- en volksfeesten bij te wonen, zo ongeveer het jaarlijkse hoogtepunt in Goor. Hun oudste dochter woont daar immers nog altijd. Marisse was indertijd voor haar stalkende ex-partner juist naar Goor gevlucht om zo in de buurt van haar oudere zus te kunnen wonen.



Ze zijn beiden intussen 70 jaar. "Met de gezondheid is gelukkig niets mis. Dat gaat goed. Het gemis is veel groter."



Of ze Isra ooit weer in levende lijve zullen zien? Ze willen niet dat die vraag hun leven beheerst. "We kunnen het gelukkig goed loslaten. Kunnen er goed over praten ook. En we hebben nog drie kinderen en meerdere kleinkinderen. Daar genieten we volop van."