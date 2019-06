Opnieuw extra voorstellingen voor theaterspektakel Hanna van Hendrik

De nieuwste voorstellingen zijn op 31 juli en 1 en 2 augustus. Op dit moment zijn er 36.167 van de 39.000 beschikbare kaarten verkocht. Schouwburg Hengelo is verantwoordelijk voor de regionale marketing.

"Ik denk dat niemand had durven hopen dat de belangstelling zo groot zou zijn", zegt schouwburgdirecteur Raoul Boer. "Het was een riskante onderneming om zo'n grote productie neer te zetten op een nieuwe locatie. Maar als het lukt, is dat fantastisch."

Buiten Overijssel

Er komen niet alleen bezoekers uit de provincie naar Hangar 11 op Vliegveld Twenthe. Zo komen er onder andere bezoekers uit Groningen, Amsterdam, Middelburg en Sittard naar Enschede. Uit gegevens van Schouwburg Hengelo blijkt dat 27 procent van de bezoekers van buiten Overijssel komt.

Dat is volgens Boer niet zo gek. "Het verhaal gaat veel verder dan alleen die kleine boerderij in Tubbergen. Het is veel breder. Het gaat over tijden die veranderen, hoe generaties met elkaar omgaan maar ook over mensen die ergens nieuw zijn. Het verhaal is universeel."