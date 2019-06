Werkstraf geëist voor stelende thuiszorgmedewerkster uit Staphorst

Het viel een 92-jarige bewoonster op dat zij meermalen geld miste. Zij meldde dit binnen het centrum. Daarbij gaf ze aan dat niemand bij haar was geweest, behalve een vrouw van de thuiszorg. In het tehuis werden camera’s opgehangen om de dief te traceren.

De vrouw uit Staphorst werd kort daarna betrapt. Op beeld was te zien dat zij geld uit een portemonnee haalde. De Staphorster werd in december aangehouden. Ze bekende. Ze was opgelucht. Ze had vanaf september van zeven cliënten gestolen, zei ze tegen de politie.

De vrouw werd in 2015 ook al eens aan de tand gevoeld over meerdere diefstallen in het tehuis. Toen ontkende de vrouw. Dit oude dossier werd haar tijdens het verhoor opnieuw voorgehouden. Ze bekende ook die diefstallen in 2015.

Hond

De vrouw had geld nodig om haar hond in te laten slapen, zei ze tegen de rechter. In haar woning vonden de agenten vele bonnen van aangeschafte artikelen. Volgens de officier kwamen uiteindelijk 19 aangiftes binnen. De Staphorster ontkende vier diefstallen. Die achtte de aanklaagster niet bewezen.

Ze rekende de vrouw zwaar aan dat ze hulpbehoevende mensen uit bed haalde, onder de douche zette en vervolgens geld stal. De vrouw vergaarde op die manier ruim 1555 euro. Dat bedrag moet worden terugbetaald, eist de officier.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.