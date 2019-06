Rechtbank Zwolle buigt zich over lot langst zittende tbs'er van Nederland

De kans dat de al 23 jaar durende tbs-maatregel met dwangverpleging van een 69-jarige man ooit opgeheven wordt is klein. De man stak in 1996 een medepatiënt in voormalig psychiatrisch ziekenhuis Sint Franciscushof in Raalte dood. Hij is één van de langst zittende tbs'ers van Nederland en het openbaar ministerie en zijn behandelaars vinden het nog steeds niet veilig om hem vrij te laten.

De man is volgens zijn behandelaars uitbehandeld, omdat hij in al die jaren weinig vooruitgang heeft geboekt. Hij is recent overgeplaatst vanuit Nijmegen naar de afdeling Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) van de Pompestichting in Noord Brabant. Zijn tbs met dwangverpleging wordt daar verder voortgezet.

Dat wil onder meer zeggen dat hij gedwongen medicatie krijgt om de negatieve prikkels rondom zijn meervoudige persoonlijkheidsproblematiek zoveel mogelijk in toom te houden. De steekpartij in 1996 in het psychiatrisch ziekenhuis in Raalte, waarvoor de tbs maatregel met dwangverpleging is opgelegd, was de tweede keer dat de veroordeelde iemand om het leven bracht.

Levenslang

Volgens zijn behandelaars is het verblijf op de longstay afdeling gericht op stabilisatie en het bieden van kwaliteit van leven, voor zover dat binnen de muren van de gesloten TBS instelling mogelijk is. Op de vraag van de rechter of deze man volgens zijn behandelaars levenslang in de kliniek moet blijven, werd door de behandelaar geantwoord dat dat wel waarschijnlijk is.

Het Openbaar Ministerie daarom het verzoek aan de rechtbank in Zwolle om de tbs maatregel opnieuw met twee jaar te verlengen.

De man heeft tot twee keer toe in een intensief behandeltraject gehad, maar komt door zijn grote autistische en schizofrene problemen niet verder. Hij zegt zelf dat hem niets mankeert, en neemt met tegenzin zijn medicijnen. Verder vindt hij dat het na 23 jaar weleens tijd wordt om terug te keren in de maatschappij.

Uitbehandeld

De kliniek beschouwt hem, mede vanwege deze houding als uitbehandeld. In overleg met de kliniek mag hij zo nu en dan een paar uur op proefverlof buiten de kliniek, onder de strenge voorwaarde dat er niet één maar twee begeleiders meegaan.

Volgens de behandelaars raakt de man zonder gedwongen medicatie dusdanig overprikkeld dat hij onberekenbaar wordt en de veiligheid voor de omgeving en maatschappij niet gewaarborgd is.

Sprankje Hoop

Zijn advocaat pleitte gisteren voor de rechtbank om de tbs-maatregel met slechts één jaar te verlengen. Niet omdat het gevaar voor recidive geweken is, maar om zijn cliënt weer een sprankje hoop te geven.

Sinds zijn recente overplaatsing naar de longstay afdeling van de Pompestichting is er nauwelijks sprake van contact met zijn behandelaars. De advocaat liet weten dat het verlengen van de straf met slechts één in plaats van twee jaar zijn cliënt zou kunnen motiveren om zijn instelling te veranderen en de behandeling weer op een constructieve manier op te pakken.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.