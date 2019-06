Zo zoeken de boerderijdieren in Overijssel verkoeling

Het is warm in de varkensstal van Annemarie Noordman in Lemelerveld. "De dieren hebben het erg warm. Een varken kan niet zweten, dus dat is lastig. Voor de dieren vind ik het vervelend, maar ik kan de warmte niet helemaal weghalen. Ik probeer het wel beter te maken door te vernevelen."

Biggen staan onder verneveling (Foto: RTV Oost)

De kippen van Jolanda Kieftenbeld in Haarle hebben niet zo veel last van de warmte. "Door de ventilator in de stal is het koel. Mijn zoon zorgt ook nog eens voor extra verkoeling. Hij sproeit water over de stallen. Daarmee verlaag je de temperatuur."

Zoon Patrick zorgt voor extra verkoeling (Foto: RTV Oost)

Naast haar kippen heeft haar zoon Patrick, samen met zijn vader, ook nog ruim 140 koeien. "Ze staan vandaag liever in de stal dan buiten. Met sproeiers en ventilatoren maak ik de temperatuur aangenamer. Dat doe ik niet te lang, want dat is niet goed. Buiten zouden de koeien hijgen en puffen. Daarom staan ze op stal. Als ik nu naar de koeien kijk, kan ik zien dat ze tevreden zijn."

De koeien worden gekoeld met sproeiers en ventilatoren (Foto: RTV Oost)