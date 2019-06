Kinderoptocht School en Volksfeest Goor gaat zaterdag door

Het kinderprogramma in de tent is aangepast

Voor zaterdag worden tropische temperaturen verwacht. "We zullen dan ook wat extra maatregelen nemen. De jurering aan het begin wordt geschrapt. Kinderen moeten dan vaak lang wachten voordat er überhaupt begonnen wordt en dat willen we ze niet aandoen", zegt bestuursvoorzitter Erwin Zwierink.

'Heleboel waterijsjes'

"Verder moeten we ervoor zorgen dat er een heleboel waterijsjes zijn en krijgen de ouders het advies om een beetje te letten op de kleding." Van afblazen van de optocht is volgens Zwierink geen sprake geweest.

"Het begint om één uur en zoals het er nu voorstaat, is de gevoelstemperatuur dan 27 graden. De tropische warmte is pas later die middag voorspeld en dan is de optocht al achter de rug."

'Andere doelgroep'

Ook de grote optocht van zondag gaat gewoon door. "Dat is ook een andere doelgroep. Dat zijn volwassenen. En we kennen de mensen in Goor. Heel veel mensen rollen wel een tuinslang uit of hebben anderszins verkoeling voor de deelnemers. Dat lost zich vanzelf wel op."

De feestelijke bijeenkomst voor de senioren in de grote tent is gisteren vanwege de hitte afgeblazen. Vandaag werden voor de schoolkinderen uit Goor maar twee in plaats van de drie geplande optredens van een clown opgevoerd; die van vanmiddag is geschrapt.