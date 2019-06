Extreem warme dag kost 370 miljoen liter drinkwater extra

Op een tropisch warme dag met temperaturen boven de dertig graden, stijgt drinkwaterverbruik. Op een normale dag verbruiken de 5,6 miljoen inwoners in het verspreidingsgebied van drinkwatermaatschappij Vitens in Zwolle bij elkaar een miljard liter water, gisteren was dat tijdens de extreem hete dag ruim 370 miljoen liter meer.

Een enorme piek, die een forse aanslag pleegt op de waterreserves in de kelders van Vitens. Om ervoor te zorgen dat er toch een constante waterlevering is en blijft, wordt het drinkwaterverbruik continu gecontroleerd. Dat gebeurt in een speciale controlekamer in Zwolle, waar op grote computerschermen te zien is in welke gemeenten en op welke locaties er sprake is van groot verbruik.

Nog geen verlaagde waterdruk

Op basis van deze informatie kan Vitens de watervoorraad op peil te houden. Het geeft een goed beeld en waar nodig kan het bedrijf meer drinkwater laten produceren.

Ook kan de druk op de waterleidingen verlaagd worden, waardoor de hoeveelheid water langzamer de kranen in huizen en bedrijven bereikt. Bij een kleine drukverlaging is dat voor de consument niet merkbaar. In extreme gevallen komt er een minder krachtige straal uit de kraan.

"Maar daarvan is op dit moment nog lang geen sprake", zegt Sander Uittenbosch van Vitens. "We hebben de zaak onder controle, op piekmomenten is er voldoende drinkwater. En we zorgen ervoor dat we de voorraad bij grote afname weer snel aanvullen."

Nederlander verbruikt 150 liter drinkwater bij extreme hitte

Vitens is niet enthousiast over het effect van de voorlichtingscampagnes om in droge en warme tijden zuiniger om te gaan met het drinkwater. "Mensen hebben het idee dat ze zuiniger met water omgaan, maar in de praktijk blijkt anders", zegt Uittenbosch. "De Nederlander denkt dat in zijn huishouden zo'n zestig liter drinkwater per dag wordt verbruikt, maar dat is 120 liter. Bij extreme hitte en droogte loopt die hoeveelheid al gauw op naar zo'n 150 liter per dag."

Vandaar dat het drinkwaterbedrijf wederom oproept om tijdens piekmomenten op extreem warme dagen minder lang te douchen en vooral buiten spaarzaam om te gaan met drinkwater. Als je toch een zwembadje laat vollopen, zorg dan dat je dat water hergebruikt. Bijvoorbeeld om de tuin te besproeien.