Lithium Werks houdt miljoenenlening en blijft in Twente

Lithium Werks blijft in de regio Twente en houdt zo de lening van in totaal 7,5 miljoen euro. Dat concludeert investeringsmaatschappij Oost NL na gesprekken met de batterijenfabrikant. Oost NL heeft inmiddels de Gedeputeerde Staten per brief op de hoogte gebracht.

Lithium Werks kreeg de lening van de Provincie Overijssel en de regio Twente via investeringsmaatschappij Oost NL. De lening van 7,5 miljoen euro ligt politiek gevoelig omdat Provinciale Staten in september akkoord gingen met die lening op voorspraak van gedeputeerde Eddy van Hijum.

Met die lening zou Lithium Werks, zo betoogde topman Kees Koolen, een 'batterijencampus' op voormalig vliegveld Twente ontwikkelen waar uiteindelijk tweeduizend onderzoekers zouden komen te werken. Een buitenkans voor de regio Twente, zo vonden bestuurders van de provincie Overijssel, de gemeente Enschede en de Universiteit Twente.

In januari trok boegbeeld Koolen zich echter terug uit Lithium Werks. Volgens hem waren er niet genoeg investeerders te vinden. Koolen - die zijn fortuin onder meer heeft vergaard met de verkoop van Booking.com - gaat verder met zijn eigen Hengelose accubedrijf Super B. Sindsdien was het een raadsel of Overijssel ooit nog iets terug zou zien van de verstrekte miljoenenlening.

Terugbetalen bij vertrek

Nu blijkt dat Lithium Werks dan toch in Twente blijft. En dat was bij het verstrekken van de lening de belangrijkste voorwaarde voor de lening. Zo hoopten Overijssel, Enschede en de UT 2.000 banen in Overijssel te creëren. De batterijenfabrikant heeft nu in gesprekken met Oost NL gezegd bezig te zijn met een huurcontract voor een Enschedees kantoorpand, in de buurt van de UT.

Aan de leningsovereenkomst die er al lag is toegevoegd dat Lithium bij een vertrek uit Twente binnen vijf maanden de 7,5 miljoen moet terugbetalen.