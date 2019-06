"De Nederlandse economie is beter af zónder Lelystad Airport"

De heren stelden een second opinion op van de ‘verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse' (MKBA) voor de luchtvaart. Die MKBA werd in 2018 opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Daaruit zou blijken dat Nederland economisch het meest gebaat is bij een forse uitbreiding van de luchtvaart. Schiphol zou dan fors moeten groeien en ook de regionale vliegvelden Lelystad en Eindhoven zouden vol in gebruik zijn.



Second Opinion

Volgens de second opinion van Bus en Manshanden blijkt de aanvankelijk beste optie nu juist de slechtste te zijn voor de economie van Nederland. In deze analyse zouden we het meest gebaat zijn bij een stop op de groei van de luchtvaart.



De second opinion is uitgevoerd in opdracht van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Luchtvaart. Maar Manshanden en Bus bezweren dat de uitkomsten exact hetzelfde zouden zijn geweest als ze hun werk zouden hebben gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur.



Centraal Plan Bureau

De economen beweren te hebben gewerkt volgens de maatstaven en de modellen die het Centraal Planbureau (CPB) altijd hanteert. "Eigenlijk had het ministerie haar rekensommen ook door het CPB moeten laten uitvoeren." Dat is volgens Manshanden gebruikelijk bij dergelijke grote projecten met veel impact. Waarom dat bij het onderzoek naar Lelystad Airport niet is gebeurt weet ik niet. "Maar zoals het is gegaan, dat is niet zoals het hoort", zegt Manshanden.



Manshanden heeft zelf eerder ook gewerkt voor het CPB. Volgens hem zou het goed zijn als de minister het onderzoek opnieuw zou laten uitvoeren door het Centraal Plan Bureau.



'Gemanipuleerde informatie'

"De voorgenomen opening van Lelystad Airport is gebaseerd op incorrecte onderzoeksresultaten." Dat zegt voorzitter Marco Middelkoop van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL), dat de opdracht gaf voor het onderzoek.

Middelkoop is verbolgen over de uitkomsten van de second opinion. "Dit is het bewijs dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemanipuleerde onderzoeksinformatie gebruikt om de openstelling van Lelystad Airport er door te drukken. Onder het mom van 'groot maatschappelijk belang'. Maar onafhankelijke onderzoekers tonen met kille cijfers aan dat ons land met Lelystad Airport juist slecht af is."