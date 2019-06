Praat mee: Een korte broek of rok naar het werk dragen moet gewoon kunnen

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.



Het is al dagen het gesprek van de dag op sociale media: mannen die in hun korte broek naar het werk gaan. Kan het wel of niet? Ook onze eigen verslaggever ging op onderzoek, maar tot een consensus kwam ook hij niet.



Het ministerie van Sociale Zaken deed daar vandaag nog een schepje bovenop met een roklengte-advies voor vrouwen. Daarin wordt gesteld dat het dragen van een panty 'zeker niet verplicht’ is, maar dat dit wel samenhangt 'met de roklengte en de conditie van de benen'. "Valt de rok op de knie, dan vinden we (verzorgde) blote benen geen probleem."



Enfin, weer ophef op Twitter. Maar nog steeds geen consensus. Misschien komt Overijssel eruit. Wat vind jij? Hoe belangrijk is de lengte van de rok of broekspijp? En wie weet maak je een uitzondering bij tropische temperaturen zoals vandaag. Laat het weten door te reageren! Bijvoorbeeld via Facebook of door een audioberichtje te sturen via WhatsApp.