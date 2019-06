Invaller Roord met Oranjevrouwen langs Japan en naar kwartfinales WK

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben voor het eerst in de geschiedenis de kwartfinales van het WK gehaald. In een moeizaam duel tegen Japan was een late benutte strafschop van Lieke Martens beslissend: 2-1.

Anouk Dekker uit Wierden moest haar basisplaats afstaan aan Stefanie van der Gragt en zodoende stond er geen Overijsselse speelster in de basiself. Nadat Vivianne Miedema al de paal had geraakt, was het na ruim een kwartier raak voor Nederland. Lieke Martens verlengde een hoekschop het doel in.

Nederland viert de openingstreffer (foto: Pro Shots)

Gelijkmaker

Kort daarna was Yuika Sugasawa namens Japan dicht bij de 1-1, maar zij schoot via de paal naast. Kort voor rust werd het wel gelijk. Yui Hasegawa schoot na een fraaie aanval binnen. Miedema kreeg direct erna een goede kans op een nieuwe voorsprong voor Oranje, maar schoot in de handen van Ayaka Yamashita en dus was de ruststand 1-1.

Kansen Japan

Na rust duurde het even voordat er kansen kwamen. Sherida Spitse zag Yamashita redding brengen op een vrije trap en aan de andere kant deed Sari van Veenendaal hetzelfde bij een afstandsschot van Emi Nakajima. Even later schoot doelpuntenmaakster Hasegawa maar net naast. Twaalf minuten voor het einde was Hina Sugita nog dichterbij. Haar schot eindigde op de lat. Kort daarna was Van Veenendaal opnieuw belangrijk met een redding en Narumi Miura schoot maar net over.

Roord

Vier minuten voor het einde mocht Jill Roord uit Oldenzaal haar entree maken. Een paar minuten later mocht Martens aanleggen vanaf elf meter na hands van Saki Kumagai. De sterspeelster van Barcelona faalde niet en een paar minuten later was het voorbij en was Oranje zeker van een plek bij de laatste acht. Zaterdag is Italië de tegenstander in de kwartfinales. Dan is in Valenciennes om 15.00 uur de aftrap.