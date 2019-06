Minister Wiebes: Op korte termijn sanering lekkages zoutputten Twente

De sanering van verontreinigingen die veroorzaakt zijn door lekkages in zoutputten van het voormalige AkzoNobel, gaat op korte termijn van start. Dat meldt minister Wiebes in antwoord op vragen van GroenLinks in de Tweede Kamer.

In Twente zijn zo’n 250 zoutcavernes, waarbij bij elke caverne twee zoutputten geboord zijn. Deze zijn van het voormalige AkzoNobel, dat nu Nouryon heet.

Achttien lekke putten

Er hebben in totaal achttien van die putten gelekt, waardoor er een mengsel van diesel en pekelwater in bodem verdween. Op korte termijn wordt er gestart met een proefsanering bij twee putten, die de basis zal vormen voor de aanpak van verontreiniging bij andere putten.

In de zomer van 2016 werd het eerste lek gevonden bij een zoutwinput. Daarna volgden meer lekkages in putten en leidingen. Het afgelopen jaar is de omvang van de verontreinigingen in beeld gebracht.

Geen duidelijkheid over dieselopslag

In de beantwoording van de vragen van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee geeft de minister opvallend genoeg ook aan dat er nog geen duidelijkheid is of de dieselopslag onder de Marssteden in Enschede in lege zoutcavernes voldoet aan Europese milieuregelgeving. Eerder liet de gemeente Enschede juist weten dat er geen problemen zijn met de regelgeving. De minister geeft aan hier eind juli duidelijkheid over te verwachten. Onder industrieterrein de Marssteden is 250 miljoen liter diesel opgeslagen, als strategische voorraad voor het Rijk.