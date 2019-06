Opnieuw brand bij afvalverwerker Twence in Hengelo

Bij Twence in Hengelo is afgelopen nacht opnieuw brand uitgebroken. Een bult afval stond in brand, waarschijnlijk veroorzaakt door broei. De brand is inmiddels geblust.

De brandweer schaalde direct op toen bleek dat er brand was bij de afvalverwerker. Hierdoor waren er veel brandweereenheden op het terrein van Twence.

En zo breekt er in een jaar tijd drie keer brand uit bij de afvalverwerker. De eerste keer was op 30 juni vorig jaar. Toen was de brand zo groot, dat de rook zelfs in Deventer te ruiken was.

Precies een maand geleden, op 26 mei, was het opnieuw raak. Toen ontstond brand in een pand voor gft-afval, veroorzaakt door kortsluiting in een ventilator.