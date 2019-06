Deze week in Onder de Loep

Rond 11.30 uur op zaterdag 2 februari 2019 loopt een onbekende man in een winkel rond aan de Boomkamp in Rijssen. Hij stopt hierbij diverse artikelen in zijn winkeltrolley. In de winkel stopt hij deze spullen in zijn blauwe rugtas want even later is de winkeltrolley leeg en loopt hij met een volle rugtas via de ingang de winkel uit. Zonder af te rekenen. Wie herkent deze man?

Zwolle – Insluiper kantoorpand gezocht

Op vrijdag 19 april, begin van de middag, sluipt een onbekende man een kantoorpand binnen aan de Westerlaan in Zwolle. Eén van de kantoorhouders in het pand bemerkt, nadat hij even uit zijn kamer is geweest, dat zijn telefoon weg is. Op camerabeelden is vastgelegd hoe deze insluiper snel het pand doorzoekt en daarna het kantoor uit rent. Wie herkent deze man?

Enschede – Man beschoten tijdens woningoverval

In de Schipbeekstraat in Enschede doet één van de bewoners op zaterdag 13 april 2019 rond 15.00 uur de deur open als er wordt aangebeld. Hij denkt open te doen voor iemand van PostNL, maar in werkelijkheid zijn het twee overvallers die met een wapen voor de deur staan. Ze lopen direct naar binnen en richten zich op een familielid die ook in de woning is en gewond raakt door een kogel. De bewoner lukt het om direct naar buiten te rennen en hulp te halen. De overvallers zijn op camerabeelden vastgelegd. Ook zijn er geluidsfragmenten van de schoten die zijn gelost in de woning. Wie herkent deze agressieve overvallers? Wie heeft iets gezien van deze overval dat de politie kan helpen?

Almelo –Drie mannen dringen kantoorpand binnen

In de vroege ochtend op vrijdag 3 mei 2019 proberen drie personen bij een kantoorpand aan de Bornerbroeksestraat in Almelo in te breken. Met veel trap- en breekwerk kunnen ze uiteindelijk het pand binnengaan, maar doen dit niet. Er wordt wel veel schade aan het pand aangericht. Op camerabeelden zijn de drie verdachten te zien. Wie herkent hen? Wie herkent de auto die zonder lichten aan wegrijdt?

Zwolle – Man tankt zonder te betalen

Op dinsdagmiddag 7 mei 2019 tankt een man rond 17.00 uur met zijn Volkswagen stationwagen bij een tankstation aan de Rijksweg A28 bij Zwolle. Na het tanken stapt hij weer in de auto en rijdt weg zonder te betalen. Op de auto blijken gestolen kentekenplaten te zitten. Wie herkent deze man met pet? Eventueel in combinatie met deze auto?

Oldenzaal – Gemaskerde mannen beroven fietser (getuigenoproep)

De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadige straatroof. Deze vindt plaats aan de Wolbertdijk in Oldenzaal in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 juni 2019, rond 01.20 uur. Het slachtoffer fietst die nacht naar huis over de Wolbertdijk en ziet plotseling twee personen met maskers op uit de bosjes stappen. Zij schoppen hem vervolgens van zijn fiets af. Nadat ze het slachtoffer hebben beroofd van zijn geld rennen de twee personen weg in de richting van de Juralaan. Ze stappen in een auto en gaan er vandoor. Het geldbedrag had het slachtoffer eerder die dag gepind bij een supermarkt aan de Johanna van Burenlaan in Oldenzaal. Wie heeft iets gezien van deze straatroof? Of wie kan er iets over vertellen?