Hittestress voor triatlon Holten? "We houden alles goed in de gaten"

Gooit het warme weer roet in het eten en moeten er maatregelen genomen worden? Of valt het mee? Die vraag moet de organisatie van de triatlon in Holten zien te beantwoorden. De verwachting is dat het zaterdag zo'n dertig graden wordt, op de dag van het evenement dus. "We houden alles goed in de gaten, maar hebben nog geen besluit genomen", zegt voorzitter Martin Pieters van de organisatie.

"We houden de weersverwachtingen in de gaten, meer dan anders. De datum is een vaststaand feit, het weer kunnen we ook niet veranderen. Dus met beide hebben we te dealen."

Niet alleen voor de deelnemers zijn de voorspellingen van belang, ook voor het personeel dat nu al aan het werk is met het opbouwen van het evenement. "We letten erop dat vrijwilligers niet op het heetst van de dag de zwaarste klussen uitvoeren en dat ze voldoende water hebben. En vooral het advies om op jezelf te passen", zegt Pieters.

Loopafstand halveren

Welke maatregelen eventueel genomen moeten worden, is nog niet te zeggen. In 2015 werd op vrijdag alles geschrapt en op zaterdag aangepast. "In 2010 hebben we ook de loopafstand gehalveerd", zegt Pieters. "Bij het zwemmen hebben deelnemers geen last van de warmte, bij het fietsen heb je rijwind. Het hardlopen is dan het moeilijkste onderdeel."

Niet alleen de temperatuur, maar ook de luchtvochtigheid is een factor waar rekening mee gehouden moet worden. "Als het drukkend warm is, is de luchtvochtigheid vaak hoog. Dan zweet je wel, maar dan verdampt het zweet niet en heb je dus geen verkoeling. Aan de hand van de verwachtingen proberen we meer helderheid te krijgen."

Het kan zomaar een last-minute besluit worden. "De verwachting wordt beter naarmate we dichter bij het tijdstip zitten. Besluiten worden pas genomen op het moment dat de verwachting met 99,9 procent zekerheid voor ons op tafel ligt. Dat kan heel dicht bij de start worden."