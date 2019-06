Zoektocht naar nieuwe feiten in moordzaak Mellee

Vreemd vonden zijn vrienden het. "Niets voor Daan, een afspraak vergeten. Hij was daar heel autistisch in." Meerdere vrienden van de vermoorde Daan Mellee hebben het moordhuis bezocht op de dag voordat zijn levenloze lichaam daar werd ontdekt, omdat ze een afspraak met hem hadden. Op het moment van bezoek lag hij waarschijnlijk al dood op de bovenverdieping. "Achteraf denk je, was ik maar naar boven gegaan, dan had ik nog wat voor hem kunnen doen. Zo'n gedachte vreet aan je."

Onderzoek aan het Oosterveld, juli 2018 (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Vieren

Daan had z'n vrienden op 1 juli nog gesproken, in de stad of via de telefoon. Afgesproken werd om elkaar de volgende dag rond etenstijd te zien. "Even een drankje doen. We hadden net een examen gehad en wilden dat vieren."

Twee vrienden belden aan bij het huis van zijn vriendin, waar Daan al een aantal maanden verbleef. "Toen niemand open deed, zijn we naar de achterkant gelopen." De twee zien de achterdeur wel openstaan, maar gaan in eerste instantie niet naar binnen. "Kijk, we kenden die vriendin niet heel goed. Dan loop je niet zomaar haar huis in."

Sigaretten

De twee besloten even te wachten of Daan alsnog op zou duiken. "Hij was altijd heel precies met afspraken, op het autistische af." Ze rookten een aantal sigaretten in de tuin, maar Daan was er nog steeds niet. "Toen ben ik wel voorzichtig naar binnen gelopen en heb ik geroepen. Maar er kwam geen antwoord."

De vriend zag geen vreemde dingen. "Het was niet heel netjes of zo, maar er waren geen spullen omgegooid als bij een fikse ruzie. Nadat we nog een keer hadden geroepen, zijn we weggegaan." Al met al hebben de twee zo'n drie kwartier bij het huis gewacht.

Jaloezie

Een andere vriend heeft eenzelfde verhaal. Die was de avond ervoor nog met Daan de stad in geweest. "Hij had toen een fikse ruzie met z'n vriendin Debbie. Ik weet niet precies waar dat over ging. Iets met jaloezie of zoiets." De ruzie liep zelfs uit op een handgemeen tussen Daan en z'n vriendin. Die laatste verloor daarbij een tand.

Help mij! Ik zit in de problemen! moordslachtoffer Daan Mellee

"Daarna zijn we naar mijn huis gegaan", zegt Daans kameraad. "We hebben tot een uur of half vier 's ochtends wat gedronken en nog een joint gerookt. Daarna is Daan naar huis gegaan."

Slechts een paar uur later, om 06.34 uur, krijgt dezelfde kameraad verontrustende sms'jes van Daan: 'Help mij! Ik zit in de problemen!' Ook is hij door Daan gebeld. Echter, Daans maat heeft de berichtjes niet gezien en heeft zijn telefoon niet horen overgaan. Hij sliep. "Achteraf baal ik daar enorm van. Het is heel spijtig dat ik toen die berichtjes heb gemist en de telefoontjes niet heb gehoord."

Moeilijk verkroppen

Later op de dag heeft de kameraad meerdere malen geprobeerd om Daan terug te bellen. Maar die nam niet op. "Ik dacht nog, misschien is hij wel opgepakt voor die ruzie met Debbie. Ook andere vrienden dachten dat 'ie misschien wel op het politiebureau zat." Achteraf wrang, want waarschijnlijk lag Daan op dat moment dood op de bovenverdieping.

De vriend is 's avonds nog naar het huis aan Het Oosterveld gegaan. Ook hij heeft taal noch teken vernomen. "Ik heb nog geroepen, maar er kwam geen reactie. De achterdeur stond open. Ik heb m'n hoofd nog even door de deuropening gestoken, maar ik hoorde of zag niks. Achteraf is het lastig te verkroppen, want Daan lag waarschijnlijk boven."

Daan Mellee (Foto: RTV Oost)

Doodgeschoten

Een dag later, op 3 juli, is Daan gevonden door de moeder van vriendin Debbie. De vrouw was met een bekende naar het huis gegaan, omdat ze zich zorgen maakten. Ze hebben Daan gevonden op de bovenverdieping, doodgeschoten. De vindplaats is een ongewone plek in het huis. Daan en zijn vriendin kwamen bijna nooit boven. Ze sliepen altijd beneden op matrassen voor de tv.

Person of interest

Daarna is het grote gissen begonnen. Daan stond bekend als drugsdealer, heeft het daar iets mee te maken? Of moet het dichter bij huis worden gezocht, na de ruzie met zijn vriendin? De politie heeft nog steeds meerdere scenario's in gedachten, waaronder problemen in het westen van Nederland. Maar de huidige twee verdachten komen uit de buurt.

Het zijn Daans vriendin Debbie en een vriend van haar, Bart. Beiden zijn aangehouden, maar al snel weer vrijgelaten. De politie hield ook de meermalen veroordeelde Mario aan, een ex van Debbie. Maar Mario is inmiddels geen verdachte meer, "wel een person of interest", zegt de recherche.

Drugsdeals

De politie bekijkt ook nog altijd het scenario dat er mogelijk iets is misgegaan bij drugsdeals in het westen van het land. De recherche heeft het zelfs over een ripdeal. Maar vrienden van Daan wijzen dat scenario direct van de hand. "Er is helemaal geen sprake van een ripdeal. Er is daar inderdaad in drugs gehandeld, maar dat is allemaal prima verlopen. Dat weet ik zeker. Het ging ook niet om hele grote partijen. Daan kon er een paar honderd euro mee verdienen. Geen bedragen om iemand voor af te maken."

Debbie zei dat 'Daan eraan ging' nieuwe getuige

Nieuwe getuige

Maar zijn er, naast de ruzie in de stad, dan meer aanwijzingen dat Daans vriendin er mogelijk iets mee te maken heeft? Of één van haar vrienden? Het antwoord is 'ja'.

Meerdere getuigen hebben Debbie 's nachts na de ruzie gesprekken horen voeren. In die gesprekken werd onomwonden gezegd dat ze wilde dat 'Daan eraan ging' en dat ze daar 'wel vrienden voor had'. RTV Oost heeft contact gehad met een nieuwe getuige die hier meer over wist en diegene doorgezonden naar de recherche. Het verhaal van die getuige was nog niet verteld bij de politie. Onlangs heeft ze een zes uur durende verklaring afgelegd.

Debbie is na die nacht thuisgebracht door de tweede verdachte. Bij het huis is 's ochtends vroeg consternatie ontstaan, omdat Daan thuiskwam voor een dichte deur. Hij wist toch binnen te komen. Buren hebben rond dat tijdstip rumoer rond het huis gehoord. Even later heeft Daan zijn noodkreet gestuurd: 'Help me!'

Kaarsen voor het huis waarin Daan Mellee werd doodgeschoten (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Bedreigen

Naast bovenstaande verdachten had de politie ook Debbies ex Mario op de korrel. Dat kwam onder meer, omdat een medegedetineerde van Mario hem boos had horen bellen via de gevangenistelefoon. "Hij was Daan aan het bedreigen. Vervolgens ging hij op verlof en gebeurde het allemaal."

Het laatste klopt wat deze getuige zegt. Mario zat vast en in het weekend voor de moord was hij op verlof. Na dat weekend keerde hij niet uit zichzelf terug bij de gevangenis. De man is toen opgepakt, maar even later weer 'vrij' gelaten wegens gebrek aan bewijs. Later is de status als verdachte vervallen. Volgens de recherche is Mario nog wel steeds 'person of interest'.

Dame op de fiets

Lange tijd is de politie op zoek geweest naar een jonge vrouw, die bij Daan op de fiets zat. Samen waren ze in de nacht van 1 op 2 juli rond vijf uur 's ochtends gezien op de Beneluxlaan in de wijk Boswinkel in Enschede. Inmiddels heeft de recherche deze vrouw gesproken, maar ze had 'weinig belangwekkends te vertellen'. Verder laat de recherche weten dat het onderzoek nog volop loopt.

Het onderzoek zit echt niet vast recherche

Onderzoek

De teamleider van het onderzoek zegt: "Het onderzoek zit echt niet vast. We horen nog geregeld getuigen en we hebben pas nog onderzoek gedaan in het huis aan het Oosterveld." Dat gebeurde eind mei. Het ging om aanvullend onderzoek door experts van het Nederlands Forensisch Instituut, NFI. "Verder lijkt het misschien voor de buitenwacht dat er weinig gebeurt. Maar dat is absoluut niet zo. Het is een complex onderzoek."

De recherche laat weten nog steeds op zoek te zijn naar de eigenaar van de bordeauxrode Superior-fiets die voor het huis van Daan en Debbie werd gevonden.

De politie zoekt nog altijd de eigenaar van de Superior-fiets (Foto: politie)

Waarom?

Of de zaak bijna rond is, wil de recherche niet zeggen. Nabestaanden hopen dat de moord gauw wordt oplost. "Na bijna een jaar willen we wel eens weten wat er precies is gebeurd en vooral waarom! Want nu mag alleen God het weten." Ze hebben nog wel steeds vertrouwen in de politie. "Zeker, omdat er pas weer aanvullend onderzoek gedaan is. Dat doen ze toch niet voor niets?"