Onderzoek naar munitie afgerond: gebied bij Tilligte weer vrijgegeven

De noodverordening aan de Kerspelweg in Tilligte is opgeheven. De verordening werd medio mei ingesteld na de vondst van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De opruimwerkzaamheden en onderzoek zijn afgerond en daarom is het gebied weer vrijgegeven.

De munitie werd gevonden door vissende jongeren. De munitie zelf was al snel opgeruimd, daarna is uitgebreid onderzocht of er meer munitie in de omgeving lag.

Ook is onderzocht waar de munitie vandaan komt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in het gebied niet gevochten. Het vermoeden bestaat daarom dat de munitie op de plek gedumpt is.