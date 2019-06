PvdA Overijssel verbaasd over het ontbreken van bushalte op station Stadshagen

Er moet zo snel mogelijk een bushalte komen op station Stadshagen in Zwolle. Dat wil de PvdA Overijssel. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op dit moment op vierhonderd meter afstand van het treinstation. Volgens PvdA-Statenlid Han Nooter is dat ‘veel te ver’.

Voor het einde van dit jaar moeten reizigers in- en uit kunnen stappen op station Stadshagen. Alleen stopt er op dit moment geen enkele bus bij het station. “Een halte op het station is een kleine aanpassing voor de busmaatschappij, maar een grote verbetering voor de reiziger”, aldus Nooter. “Vooral voor mensen die slecht ter been zijn”, voegt hij er nog aan toe.

Belangrijk

De PvdA krijgt steun van de SP en het CDA in Overijssel. Ben Eshuis van het CDA benadrukt dat ook zijn partij het belangrijk vindt dat een bus een halte heeft bij een treinstation. De SP vindt dat er überhaupt te weinig bussen rijden in Zwolle. “De stad Zwolle groeit flink, maar het vreemde is dat het aantal buslijnen niet meegroeit”, zegt fractievoorzitter Harry Broekhuijs.





Kleine aanpassing voor de busmaatschappij, maar grote verbetering voor de reiziger PvdA-Statenlid Han Nooter

De Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman van verkeer is nog niet van plan het probleem direct op te lossen. “De huidige route van buslijn 1 van de Zwolse stadsdienst is tot stand gekomen in nauw overleg met de gemeente en reizigersorganisaties. Juist veel mensen hebben nu voordeel van deze route, meer dan in het geval de lijn busstation Stadshagen zou aandoen.”



Los hiervan is volgens Boerman op korte termijn sowieso geen aanpassing mogelijk vanwege langlopende afspraken met de busmaatschappij.

Proef Stadshagen

Treinstation Zwolle Stadshagen had anderhalf jaar geleden al open moeten gaan, alleen konden de treinen door problemen met de bodem onder de rails onvoldoende snelheid halen. Daardoor was een tussenstop in Stadshagen niet mogelijk en bleef het station dicht.



Begin deze maand ging het station als proef tijdelijk open. De resultaten van die proef worden op dit moment verwerkt. In september komen de resultaten naar buiten en moet ook duidelijk worden welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het station uiterlijk in december definitief te openen voor reizigers.

Bereikbaarheid zorgcentra

PvdA-Statenlid Han Nooter vraagt ook aandacht voor de bereikbaarheid van nabijgelegen zorgcentra Zonnehuis en het Hoge Huis. “Daarover krijgen we veel klachten, en met een kleine aanpassing van stadslijn 1 moeten die ook verholpen kunnen worden.” Gedeputeerde Bert Boerman gaat daarover wel in gesprek met de busvervoerder om dat probleem op te lossen.