Palingvissers mogen doorgaan met visserij in De Wieden en Giethoornsche Meer

Drie palingvissers mogen van de Raad van State gewoon doorgaan met de palingvisserij in De Wieden en het Giethoornsche Meer. De Raad verwierp vandaag de bezwaren van Natuurmonumenten. De Kamer voor de Binnenvisserij verlengde namens de staat de visvergunning tegen de zin van Natuurmonumenten. De natuurorganisatie is eigenaar van de visgebieden en vindt dat haar wateren niet meer gebruikt mogen worden om de wereldwijd bedreigde paling te vangen.

Natuurmonumenten deed ook een beroep op zijn Europees vastgelegde recht op eigendom. Dat eigendom wordt aangetast door de vissers en zo wordt Natuurmonumenten gedwongen om mee te werken aan schade aan de bedreigde visstand.

Visstand is niet verslechterd

De Raad vindt die aantasting van het eigendom van Natuurmonumenten niet groot en daarom aanvaardbaar. Volgens de Kamer voor de Binnenvisserij is er geen reden om de visvergunningen niet te verlengen. De visstand in de Wieden en het Giethoornsche Meer is in de afgelopen jaren niet verslechterd.

Maar Natuurmonumenten stelde dat de palingvisserij in De Wieden wel bijdraagt aan de slechte situatie voor palingen wereldwijd. De palingvissers importeren jonge palingen uit de zee bij Frankrijk om die vervolgens in De Wieden uit te zetten en later te vangen. Bij het vervoer naar De Wieden zouden veel palingen sterven.

Volgens de Raad van State is die sterfte niet door Natuurmonumenten aannemelijk gemaakt. Verder is de palingstand in Nederland in de laatste jaren niet gedaald en dat geldt dus ook voor De Wieden, aldus de Raad van State. De Raad verwacht ook niet dat de voortzetting van de palingvisserij in dit gebied de visstand zal aantasten. Bovendien moeten de palingvissers maatregelen nemen om de palingstand te verbeteren.