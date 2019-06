Buurt staat voor raadsel rond verdrinking zevenjarige jongen in Overdinkel

Grote verslagenheid in Overdinkel nadat daar dinsdagavond een zevenjarige jongen door verdrinking om het leven is gekomen. Omwonenden zitten intussen met vragen. Want hoe kon de jongen, van Eritrese afkomst, verdrinken in een waterplas die vrijwel is drooggevallen?

Op de plek des onheils aan de Elferinksweg zijn intussen bloemen neergelegd, als stille getuige van het drama dinsdagavond. Voorbijgangers sloegen alarm nadat ze de drenkeling in het water hadden zien liggen. Ze haalden hem uit het water en belden 112. Er werd een traumaheli ingezet en er is nog langdurig geprobeerd het slachtoffertje te reanimeren, maar dat mocht uiteindelijk niet baten.

Dramatische taferelen

Het gaat om een kind van een vluchtelingengezin uit Overdinkel. De jongen zou samen met zijn moeder naar Nederland zijn gevlucht, terwijl de vader nog in Afrika zou zijn. “Ze wonen er nog niet zo lang”, zegt een buurtbewoonster. “Ik heb ze dinsdagavond naderhand nog gezien. Heel sneu allemaal, wat een drama.”



Ongeruste ouders

Intussen duiken de eerste verhalen op van ongeruste ouders die via de sociale media laten weten dat de waterplas drooggelegd zou moeten worden. Hoewel het water smerig is en mensen er hun honden in laten zwemmen, nemen er ook kinderen uit buurt regelmatig een duik in.

Een omwonende zegt het voorbarig te vinden om een einde te maken aan de waterplas. “We hebben het hier om een wadi: zo’n bergingsvijver voor overtollig regenwater. Maar het opvallende is dat die grotendeels is drooggevallen. Het is er erg ondiep. Onbegrijpelijk hoe dat kind heeft kunnen verdrinken.”



Asielzoekers

Vermoedelijk kon het slachtoffertje niet zwemmen. Een probleem dat veel speelt onder asielzoekers is dat ze vaak niet alleen niet kunnen zwemmen, maar bovendien onbekend zijn met de gevaren van water. Vorig jaar nog lanceerde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) samen met diverse belangenorganisaties een opmerkelijke campagne, waarbij drie jonge ‘nieuwkomers’ in filmpjes waarschuwen voor de gevaren van zowel zwembaden als open water.

Tussen 1996 en 2015 verdronken in Nederland ruim twee keer zoveel mensen van niet-westerse afkomst dan autochtone Nederlanders (bron: CBS, 2017). Volgens de meeste recente cijfers kwamen in 2016 in totaal 86 mensen in ons land door verdrinking om het leven.