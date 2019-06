Bonte stoet trekt door Haaksbergen voor behoud Kulturhus

Een groep van ruim 200 man trok vanavond in een bonte stoet van het Kulturhus naar het gemeentehuis, dwars door Haaksbergen. Inzet was het veilig stellen van de subsidie voor het Kulturhus.

Eerder al zamelden inwoners van Haaksbergen handtekeningen in voor het Kulturhus. Die werden vanavond aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder. Onder toeziend ook van burgemeester Rob Welten zongen de actievoerders bij het gemeentehuis het protestlied.

"De subsidie die we nu krijgen is absoluut niet voldoende", zegt Bennie Wielens, initiatiefnemer van het protest. "Het was een paar jaar geleden 900.000 euro. Dat is meer dan gehalveerd, naar 400.000 euro. Maar daar redden we het gewoon niet meer mee."

Voorstel college

Het college stelde eerder voor om de subsidie per jaar met 60.000 euro te verhogen. Te weinig, menen de gebruikers van het Kulturhus. Volgens Wielens is er op jaarbasis zo'n 100.000 tot 120.000 euro extra nodig om het Kulturhus draaiende te kunnen houden. Of dat gebeurt, is aan de gemeenteraad.