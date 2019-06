Plotseling overleden hond Snow leeft voort in boek

Hij speelt de hoofdrol in een boek over een heldhaftige viervoeter en is indirect verantwoordelijk voor de bouw van een nieuwe schaapskooi bij Haaksbergen. Maar twee weken voordat het boek het levenslicht zag, bezweek de negenjarige border collie aan een hartstilstand. “Dat was wel een domper”, zegt Rose van der Lof. “Snow leeft echter voort in dit boek.” De opbrengst wordt gebruikt voor het educatiecentrum van de schaapskooi in Haaksbergen.

Het drijven van schapen zat Snow in de genen. “Maar niet alleen schapen: hij dreef alles wat er maar te drijven viel. De vliegen op de muur, maar ook kinderen”, vertelt de Haaksbergse Rose van der Lof. Nadat zij later hoorde over het wonderlijke levensverhaal van Snow besloot ze er een boek over te schrijven.



In zijn element

Snow was aanvankelijk eigendom van een dame, die besloot om het dier - vanwege zijn baldadige gedrag - te 'herplaatsen' bij de schaapskudde van Haaksbergen, waar herderin Ans Klomberg zich over hem ontfermde. Bij haar kudde was Snow vervolgens helemaal in zijn element.



Nieuwe schaapskooi

Dat eerste baasje van Snow kwam nog regelmatig op bezoek bij haar troeteldier en zag zodoende met eigen ogen hoe bouwvallig de schaapskooi van Haaksbergen eraan toe was. "Deze vrouw beheerde een stichting, die een mooi bedrag beheerde. Zij vormde de stuwende kracht achter meerdere acties voor een nieuwe schaapskooi, die vervolgens eind vorig jaar in gebruik kon worden genomen. Eigenlijk is deze schaapskooi dus indirect gebouwd door Snow", vertelt Rose van der Lof.

Held van de hei

Rose van der Lof, die in het verleden vaker boeken schreef die ze zelf voorzag van illustraties, heeft nu de lotgevallen van de recent overleden border collie opgetekend. Het boek is ‘Snow, de kleine held van de hei’ gedoopt. “Avontuurlijke belevenissen in het Haaksbergerveen, een vleugje romantiek, wat fantasie, kneuterigheid en wat spanning. Vriendschap, warmte- en niet onbelangrijk – humor. Met weetjes over de wondere dieren- en plantenwereld in het Haaksbergerveen.”

Het boek kost 14,95 euro en is te koop in het educatiecentrum bij de schaapskooi aan de Schapendrift bij Haaksbergen of via de website van Rosefairytales.