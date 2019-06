Verdachte ex- tbs'er in Steenwijker moordzaak blijft langer vast

De oud-tbs'er die een kleine twee weken geleden werd opgepakt voor de moord op Steenwijker Halil Erol blijft de komende maand vastzitten. Dat heeft de onderzoeksrechter vandaag besloten. Naast de oud-tbs'er uit Meppel is ook Halil's ex-vrouw verdachte. Zij is vorige week wel vrijgelaten, in afwachting van onderzoek.

De twee werden in 2010 ook al aangemerkt als verdachte, maar toen snel weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. In het huis dat de Meppeler in 2010 bewoonde is onlangs nieuw forensisch onderzoek gedaan, waarna hij werd opgepakt. In dat huis kwam de ex-vrouw van Halil Erol ook geregeld met de kinderen. Ook toen Erol van de radar verdween, in februari 2010, waren de twee verdachten in dat huis. Halil was er nog geweest om een laptop op te halen.

Lugubere vondst

Later werd zijn auto brandend gevonden in het Groningse Haren. Een aantal van zijn ledematen werd een week later ontdekt in zakken in de Steenwijker Aa in Eesveen, net buiten Steenwijk. Drie jaar later vonden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde in Wanneperveen de romp van Erol in eenzelfde zak. Zijn hoofd en handen zijn nooit gevonden.

Acht jaar en tbs

De Meppeler verdachte is eerder veroordeeld voor een levensdelict. In 1997 vermoordde hij een jonge vrouw in het Friese Noordwolde. Hij schopte haar dood nadat hij haar had verkracht. Hij kreeg acht jaar cel en tbs opgelegd.

Ex ontkent

De ex-vrouw van Halil ontkent volgens haar advocaat iedere betrokkenheid bij het levensdelict en betreurt de gang van zaken. "Op 28 april 2011 is aan cliënte schriftelijk meegedeeld dat zij niet zal worden vervolgd. De nieuwe aanhouding kwam dan ook onverwacht en doet cliënte veel verdriet. Zij zal opnieuw moeten vechten tegen alle vooroordelen", zei haar raadsman vorige week.