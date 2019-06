Lovende recensies voor Dennis Alink uit Oldenzaal voor film over Freek de Jonge

De documentaire Freek draait vanaf vandaag in de bioscoop. Het is een film over het leven van cabaretier Freek de Jonge. Een portret van één van de meest bekende en ook besproken cabaretiers van Nederland. Maker van de documentaire is Dennis Alink uit Oldenzaal.

Wat opvalt aan de recensies is dat de documentaire een heel eerlijk beeld schetst over De Jonge. Een beeld waarin de cabaretier er niet altijd even positief vanaf komt. En over die recensie is Alink, die drie jaar geleden een docu maakte over Herman Brood, wel te spreken.

"Ik vind dat we niet moeten denken dat we in een wereld leven die alleen maar mooi en fraai is", aldus de 29-jarige documentairemaker. "We hebben ook allemaal mindere kanten en ik ben blij dat ik die in dit geval heb kunnen laten zien."



Vier sterren

De recensies zijn overigens positief. "Vier sterren van het NRC, dus ik ben heel blij", aldus Alink. Zijn documentaire ging vorige week in voorpremière in Haarlem en draait vanaf vandaag in de bioscoop.