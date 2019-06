Nieuwe vergunning moet einde maken aan stankoverlast door bio-centrale in Goor

Stankoverlast in Goorse wijk (Foto: iStock/Getty Images Plus/ AH86)

Een luchtwasser en een gedeeltelijke overkapping moeten een einde maken aan de stankoverlast van de biomassacentrale in Goor. Omwonenden klagen al tijden over de stankoverlast. Bij inspecties werden meerdere overtredingen geconstateerd en het bedrijf kreeg een waarschuwing. Als de vergunning voor de aanpassingen wordt goedgekeurd, zou de stankoverlast verleden tijd moeten zijn.

Volgens het college bleek bij de vergunningaanvraag voor de centrale aan de Zenkeldamshoek in 2010/2011 uit een geuronderzoek dat er sprake was van 'aanvaardbaar niveau van geurhinder'. Maar pas toen het bedrijf actief was, kon er daadwerkelijk worden vastgesteld hoeveel overlast de centrale veroorzaakt.



Sinds begin dit jaar zijn er ongeveer 25 meldingen binnengekomen van negen verschillende melders uit de wijk Heeckeren, aan de overzijde van de N347. Een melding kan over meerdere dagen gaan.



Vergunning

Dat er nu overlast wordt veroorzaakt, heeft volgens het college onder andere te maken met het niet nakomen van de voorschriften van de vergunning. 'Daarnaast is gebleken dat het bedrijf in de praktijk op onderdelen toch meer geuroverlast veroorzaakt dan in het geuronderzoek was berekend', antwoordt het college op vragen van de PvdA.



Een nieuwe vergunning moet een einde maken aan de stankoverlast van de biomassacentrale. Als de vergunning wordt goedgekeurd, plaatst het bedrijf een luchtwasser en een gedeeltelijke overkapping. Het college laat weten dat het niet om uitbreiding van de productiecapaciteit gaat.